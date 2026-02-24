Szoboszlai Dominik arroganciájáról beszélt Jamie Carragher, a nagy kritikus + videó

A Nottingham–Liverpool találkozó 97. percében Szoboszlai Dominik ívelte a kapu elé a labdát, Van Dijk fejelt, Ortega nagyot védett, de a kipattanót Mac Allister közelről bevágta, a Liverpool ezzel a góllal győzött 1-0-ra. Amint arról már beszámoltunk, a meccs után Arne Slot vezetőedző kiemelte Szoboszlai szerepét: – Ebben a szituációban megmutatkozott, hogy mennyi önbizalma van. Amikor ránéztem az órámra, nekem úgy tűnt, hogy ez a legutolsó esélyünk. Szoboszlai azonban higgadt maradt egy olyan helyzetben, amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy mikor íveli már be középre a labdát. Ő pedig csak kivárt, kivárt, és végül beadta – jegyezte meg Slot. A Liverpool legendája, a Sky Sports szakkommentátoraként dolgozó Jamie Carragher, aki nagy kritikus, ugyancsak ódákat zeng Szoboszlairól.

Szoboszlai Dominik és Morgan Gibbs-White a Nottingham–Liverpool találkozón. Fotó: AFP/Ben Stansall

– Most kerül a labda Szoboszlaihoz, és ami nekem ebben a szituációban nagyon tetszik, az a „futballarroganciája” – elemezte az akciót Carragher. – Megtehetné, hogy visszateszi a labdát Joe Gomezhez, de egyszerű lenne Andy Robertsonhoz is passzolnia, és lehet, hogy ezek sem lennének rossz döntések. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben Szoboszlai tavalyelőtt és tavaly is ezt tette volna. Most viszont már megvan benne egy jó értelemben vett arrogancia, hogy azt mondja magában: én vagyok ennek a csapatnak az egyik legjobbja, a Premier League és az európai futball egyik legjobbja, és most csinálok valamit. Így aztán úgy dönt, hogy szinte egy az egyben megveri az emberét – miközben tehát lennének könnyű passzlehetőségei is –, és ez a megoldása az önbizalomból, az arroganciából fakad. Nem ballal adja be a labdát, hanem jobbal, ami itt rizikósabb, mert át kell vennie, mozgásban van, és csak nagyon kicsi, fél yard tere van. De pontosan beadja a labdát, ez zseniális.