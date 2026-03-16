Ordító különbségek: drónfotókon mutatjuk, mennyien voltak kíváncsiak Orbán Viktor és Magyar Péter országjárására

Fájhat a feje Magyar Péternek, ugyanis elképesztő a kontraszt az ő „legfontosabb országjárásának” mai állomása és Orbán Viktor kaposvári Békemenete között. A legnagyobb közösségi oldalon sorra jelennek meg a drónfotók, amelyeken összevetik a miniszterelnök és a Tisza Párt elnökének a fórumát – és utóbbin az látszik, hogy a Tisza „áradása” érdeklődés hiányában elmarad.

Apáti Bence bejegyzésében felül Magyar Péter orosházi rendezvénye, alul Orbán Viktor kaposvári országjárása látható. „A különbséget zongorázni lehet, persze csak kézzel, nem úgy ahogyan a zenebohóc Zelenszkij, Magyar Péter barija szokta. Ez bizony technikai K.O.” – jegyezte meg az influenszer Volodimir Zelenszkij ukrán államfő korábbi, még színészként bemutatott egyik sajátos produkciójára utalva.

Bohár Dániel személyesen is ott járt Orbán Viktor kaposvári gyűlésén. Mint fogalmazott, „a március 15-e után újabb nap, amit a jobboldal nyert meg!”

„A Tisza Párt elnökét mérsékelt méretű közönség fogadta, míg a miniszterelnököt óriási tömeg várta” – írta Szarvas Szilveszter, aki rámutatott: „nem is csoda, hogy a Brüsszellel és Kijevvel szövetkező Magyar Péterre semerre az országban nem kíváncsiak az emberek.”

„Orbán Viktor Kaposváron – megyeszékhelyeken ugye összesen 3 fideszes maradt – vs. Magyar Péter Orosházán” – szúrt oda szellemesen a tiszások közismert gúnyolódására Trombitás Kristóf, hozzátéve: „tessék választani”.

Az Ahogy a gazda látja oldal is is felhívta a figyelmet a két rendezvény közötti kontrasztra: míg a Békemenet után Kaposváron gigantikus tömeg volt kíváncsi Orbán Viktorra, a Brüsszel-Kijev szövetség alkotta Tiszára Magyar Péter vezetésével láthatóan nem kíváncsiak az emberek.