Marco Rossi újoncának apja kitálalt, súlyos dolgokon kellett keresztülmenniük
Mindössze 19 évesen debütált a magyar labdarúgó-válogatottban Kovács Bendegúz a Finnország ellen 2-1-re megnyert pénteki felkészülési mérkőzésen. A Hollandiában berobbanó csaknem kétméteres csatár a magyar futball egyik legnagyobb tehetsége, de az apja érzelmes posztja alapján igencsak rögös utat kellett bejárnia, mire eljutott Marco Rossi válogatottjáig.
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