Magyaroznak a románok, miután hetvenmilliót fizettek az NB I egyik legjobb edzőjéért
A román élvonal meghatározó klubja, a Dinamo Bukarest kivásárolta a szerződéséből a labdarúgó NB I egyik meglepetéscsapata, a ZTE sikerkovács vezetőedzőjét. Nuno Campos 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a bukaresti együttessel. A román sajtóban most a magyar vélemények alapján igencsak bizakodóak a Zalaegerszegről elcsábított portugál edző érkezése miatt.
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