AngliaThomas Tuchellabdarúgó-vb 2026Liverpool FC

Tuchel kiakadt az NFL-pályára, a Liverpool tinije hősként debütált a vb előtt

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Anglia labdarúgó-válogatottja az Egyesült Államokban győzött 1-0-ra Új-Zéland ellen felkészülési mérkőzésen szombat éjjel a jövő héten kezdődő világbajnokság előtt. Thomas Tuchel szövetségi kapitány a csapatát és az NFL-pályát is bírálta a meccs után. A Liverpool 17 éves tehetsége, Rio Ngumoha most debütált az angol válogatottban, és rögtön a meccs embere lett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 8:43
Anglia az Egyesült Államokban játszott a világbajnokságra készülve, de Thomas Tuchel feje főtt Új-Zéland ellen Fotó: RICH STORRY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A Liverpool debütáló tinije lett a meccs embere

Egyetlen Liverpool-játékos került be Tuchel vb-keretébe, a mindössze 17 éves Rio Ngumoha. Ő ezen az Új-Zéland elleni meccsen debütált az angol válogatottban, méghozzá a valaha volt ötödik legfiatalabb játékosként.

Ngumoha csereként a félidőben állt be, és olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy őt választották meg a meccs emberének.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa egyelőre a Liverpoolban sem alapember, de a jövő egyértelműen az övé. Az elmúlt napokban elterjedt, hogy megegyezett a Bayern Münchennel, de a liverpooli sajtó cáfolta, hogy eladó lenne.

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