Tuchel kiakadt az NFL-pályára, a Liverpool tinije hősként debütált a vb előtt

A Liverpool debütáló tinije lett a meccs embere
Egyetlen Liverpool-játékos került be Tuchel vb-keretébe, a mindössze 17 éves Rio Ngumoha. Ő ezen az Új-Zéland elleni meccsen debütált az angol válogatottban, méghozzá a valaha volt ötödik legfiatalabb játékosként.
Ngumoha csereként a félidőben állt be, és olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy őt választották meg a meccs emberének.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa egyelőre a Liverpoolban sem alapember, de a jövő egyértelműen az övé. Az elmúlt napokban elterjedt, hogy megegyezett a Bayern Münchennel, de a liverpooli sajtó cáfolta, hogy eladó lenne.
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