Tuchel kiakadt az NFL-pályára, a Liverpool tinije hősként debütált a vb előtt

A Liverpool debütáló tinije lett a meccs embere

Egyetlen Liverpool-játékos került be Tuchel vb-keretébe, a mindössze 17 éves Rio Ngumoha. Ő ezen az Új-Zéland elleni meccsen debütált az angol válogatottban, méghozzá a valaha volt ötödik legfiatalabb játékosként.

Ngumoha csereként a félidőben állt be, és olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy őt választották meg a meccs emberének.

Rio Ngumoha gets awarded Player of the Match on his England debut 💫 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/VWjbkTQw3o — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) June 6, 2026

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa egyelőre a Liverpoolban sem alapember, de a jövő egyértelműen az övé. Az elmúlt napokban elterjedt, hogy megegyezett a Bayern Münchennel, de a liverpooli sajtó cáfolta, hogy eladó lenne.