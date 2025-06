Tizenhárom sikeres csel meccsenként, csodagyerek kerülhet a Liverpool támadósorába

Az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch arról ír, hogy bár Luis Díaz Arne Slot irányítása alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtott idén (50 meccsen 17 gól és nyolc gólpassz), már 28 éves. Még két évig él a szerződése, de a Liverpool hajlandó tárgyalni a kolumbiai szélső eladásáról, akit a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick is kinézett magának, de Szaúd-Arábiából is érdeklődnek iránta. Amennyiben Díaz távozik, a Liverpoolnak mindenképpen szüksége lesz egy bal oldali támadóra, aki pótolja. Cody Gakpo és a jó eséllyel érkező Florian Wirtz is bevethető ezen a poszton, de a klub házon belül is kereshet megoldást. Rio Ngumoha, a 16 éves csodagyerek – aki a Chelsea akadémiájáról érkezett – is komoly esélyes lehet Díaz helyettesítésére.

Ngumoha már volt a Liverpool kezdőcsapatában

A tizenhat éves Ngumoha a Liverpool csiszolatlan gyémántja

Ngumoha már most is rendszeresen edz az első csapattal, s lenyűgözte a szakmai stábot technikai képességeivel és egy az egy elleni játékával. Az akadémiai mérkőzéseken átlagosan tizenhárom sikeres cselt hajt végre 90 percenként, ami kiemelkedő teljesítmény – jegyzi meg az Anfield Watch.

A fiatal támadó az U21-es Premier League két szezon zárómérkőzésén két gólt szerzett az Aston Villa ellen, és az angol U17-es válogatottban is remekelt, ezen a meccsen két gólt és egy gólpasszt jegyzett Észak-Írország ellen.

S már bemutatkozott a Liverpool felnőttcsapatában is, januárban az FA Kupa harmadik fordulójában az Accrington ellen 4-0-ra megnyert találkozón kezdőként 72 percet játszott. Azon a mérkőzésen Szoboszlai Dominik is kezdett, és gólpasszt adott.

Összességében, ha Díaz távozik, Ngumoha lehet az a „meglepetésjelölt”, aki betöltheti a helyét a Liverpool bal szélén, és hosszú távon is megoldást jelenthet a poszton – szögezi a liverpooli portál.