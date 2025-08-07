idezojelek
Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

Bánó Attila
Jó volt hallani Alice Weidelt, a német AfD (Alternatíva Németországért) társelnökét, aki nemrég a Patrióta Extra vendégeként interjút adott Bohár Dánielnek. Jó volt hallani azokat a józan gondolatokat, amelyeket a jobboldali politikus hölgy megfogalmazott. Hallhattuk tőle, hogy Németország – és maga az EU – nagy bajban van, aminek persze nem örülünk, de az mégiscsak biztató jel, hogy Európa nyugati felén is akadnak olyan politikusok, akik nemcsak érzékelik a bajokat, hanem az elkerülésükre, illetve az orvoslásukra is adnak javaslatokat.

Weidel őszintén beszélt az EU vezetésének súlyos hibáiról, az Ursula von der Leyen által az Egyesült Államokkal megkötött előnytelen kereskedelmi megállapodásról, az elszabadult energiaárakról, a német autóipar tönkretételéről és arról, hogy miért tartja példaképnek Orbán Viktort.

 Németország a legbiztonságosabb és a legolcsóbb energiaellátással rendelkező ország volt Európában, amelyet a nagyszüleink és a szüleink építettek fel – mondta Weidel, majd így folytatta: most a mélybe zuhantunk. Nálunk a legmagasabbak az adók, a járulékok, az energiaárak. Angela Merkel alatt ki lett vezetve az atomenergia, a szén, és megszűnik a belső égésű motorok gyártása. A német ipar gerince megtört.

Pártja helyzetéről szólva megjegyezte, hogy hazafias pártot vezetni Németországban nem könnyű: „Minden eszközt bevetnek a megbuktatásunkra”. Lehallgatják, megfigyelik, a média segítségével próbálják lejáratni és befeketíteni az egyre népszerűbb pártot. „Ha valaki az AfD-ben tevékenykedik, előfordulhat, hogy nem gyakorolhatja többé a hivatását – mondta Alice Weidel.

A német politikus szívesen jön hazánkba és Budapestre, amit lenyűgözőnek tart. Szerinte a német nagyvárosok már nem biztonságosak. A bűnözés mértéke náluk rendkívül magas, az életszínvonal romlik. Magyarországon viszont biztonság van, az emberek jól élnek. Úgy véli, ha a magyarok meg akarják őrizni ezt az állapotot, akkor függetlennek kell lenniük az uniótól, mert Brüsszel mindenkit elszegényít.

Az AfD társelnöke kitért arra is, hogy az ukrajnai háború gyengíti az EU-t. Az USA az óceán túloldalán védett helyzetben van, Európa azonban nem. A háború mielőbbi befejezésével kapcsolatban Orbán Viktorral értett egyet. Az AfD is ezt az álláspontot képviseli. 

Brüsszel egészen más irányba halad – cselszövő módon igyekszik olyan bábot ültetni Orbán Viktor helyére, aki Ursula von der Leyen tenyeréből eszik. Weidel szerint, ha egy ilyen ember kerülne Magyarország élére, akkor az emberek gyorsan elszegényednének, 

mert egyrészt „saját zsebre menne a játék”, másrészt Ukrajnába ömlene a pénz az ottani háború és a tönkrement gazdaság támogatására.

„Önöknek nagy szerencséjük van Orbán Viktorral, mert ő a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe. Ha kormányra kerülnék Németországban, ugyanezt tenném. Lezárnám a határokat, és azokat, akik illegálisan tartózkodnak nálunk, azonnal hazaküldeném. Jelentős adócsökkentést vezetnénk be, az energiapolitikában teljes fordulatot hajtanánk végre, visszatérnénk az atom- és a fosszilis energiához és eltörölnénk a belső égésű motorok gyártásának tilalmát.” Weidel hozzátette, hogy szabad gazdaságot és országot szeretne, ahol minden polgár szabadon dönthet a saját életéről. 

Orbán Viktor Esztergomban, az MCC Feszt rendezvényén, Kereki Gergő kérdéseire válaszolva visszafogottan ecsetelte hazai viszonyainkat.

Mondandójával sok tekintetben árnyalta a Weidel által felvázolt, számunkra hízelgő képet. Ő is említette az unió gondjait, azt, hogy az energiaárak a plafonon vannak, és hatalmas összegek ömlenek az ukrajnai háború folytatására.

„Örülnünk kell, ha meg tudjuk védeni azt, amink van” – mondta a miniszterelnök, majd kifejtette, hogy a nehézségek ellenére adókönnyítésekkel, rendkívül kedvező kölcsönökkel a kormány sokat tesz a fiatalok otthonteremtése, a gyermekvállalás érdekében. Nem titkolta, hogy az országnak vannak problémái. Az unió vezetői nagy bajokat zúdítottak Európára, s ezek bennünket is érintenek.

 A korrupcióval, lopásokkal kapcsolatos ellenzéki híresztelésekkel kapcsolatban kijelentette, hogy amióta a Fidesz–KDNP van kormányon, azóta az állami vagyon megkétszereződött. Ha a pénzeket ellopták volna, akkor ez a vagyon a mostaninak a fele lenne, és nem a duplája.

A 2010 körül elkezdett munka nagyjából 75 százalékban el lett végezve – mondta a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatban még jó ideig elégedetlenek leszünk, mert azok hatalmas pénzeket igényelnek. Az egészségügyre például 280 milliárd forinttal több pénz jut jövőre, mint idén, de még mindig messze leszünk attól, hogy azt mondhassuk: az egészségügy rendbe van téve. A vasút olcsó, de e téren és más szolgáltatások terén is sok a tennivaló.

Orbán Viktor és Alice Weidel véleménye alapján is kijelenthető, hogy az Európai Unió menthetetlenül lejtmenetben van, hazánk pedig óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

A szerző író, újságíró
 

 

