Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Jó volt hallani Alice Weidelt, a német AfD (Alternatíva Németországért) társelnökét, aki nemrég a Patrióta Extra vendégeként interjút adott Bohár Dánielnek. Jó volt hallani azokat a józan gondolatokat, amelyeket a jobboldali politikus hölgy megfogalmazott. Hallhattuk tőle, hogy Németország – és maga az EU – nagy bajban van, aminek persze nem örülünk, de az mégiscsak biztató jel, hogy Európa nyugati felén is akadnak olyan politikusok, akik nemcsak érzékelik a bajokat, hanem az elkerülésükre, illetve az orvoslásukra is adnak javaslatokat.

Weidel őszintén beszélt az EU vezetésének súlyos hibáiról, az Ursula von der Leyen által az Egyesült Államokkal megkötött előnytelen kereskedelmi megállapodásról, az elszabadult energiaárakról, a német autóipar tönkretételéről és arról, hogy miért tartja példaképnek Orbán Viktort.

Németország a legbiztonságosabb és a legolcsóbb energiaellátással rendelkező ország volt Európában, amelyet a nagyszüleink és a szüleink építettek fel – mondta Weidel, majd így folytatta: most a mélybe zuhantunk. Nálunk a legmagasabbak az adók, a járulékok, az energiaárak. Angela Merkel alatt ki lett vezetve az atomenergia, a szén, és megszűnik a belső égésű motorok gyártása. A német ipar gerince megtört.

Pártja helyzetéről szólva megjegyezte, hogy hazafias pártot vezetni Németországban nem könnyű: „Minden eszközt bevetnek a megbuktatásunkra”. Lehallgatják, megfigyelik, a média segítségével próbálják lejáratni és befeketíteni az egyre népszerűbb pártot. „Ha valaki az AfD-ben tevékenykedik, előfordulhat, hogy nem gyakorolhatja többé a hivatását – mondta Alice Weidel.

A német politikus szívesen jön hazánkba és Budapestre, amit lenyűgözőnek tart. Szerinte a német nagyvárosok már nem biztonságosak. A bűnözés mértéke náluk rendkívül magas, az életszínvonal romlik. Magyarországon viszont biztonság van, az emberek jól élnek. Úgy véli, ha a magyarok meg akarják őrizni ezt az állapotot, akkor függetlennek kell lenniük az uniótól, mert Brüsszel mindenkit elszegényít.

Az AfD társelnöke kitért arra is, hogy az ukrajnai háború gyengíti az EU-t. Az USA az óceán túloldalán védett helyzetben van, Európa azonban nem. A háború mielőbbi befejezésével kapcsolatban Orbán Viktorral értett egyet. Az AfD is ezt az álláspontot képviseli.

Brüsszel egészen más irányba halad – cselszövő módon igyekszik olyan bábot ültetni Orbán Viktor helyére, aki Ursula von der Leyen tenyeréből eszik. Weidel szerint, ha egy ilyen ember kerülne Magyarország élére, akkor az emberek gyorsan elszegényednének,

mert egyrészt „saját zsebre menne a játék”, másrészt Ukrajnába ömlene a pénz az ottani háború és a tönkrement gazdaság támogatására.