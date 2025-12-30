Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Miről emlékezetes 2025 a magyar sportban? E kérdésre száz emberből kilencvenkilenc valószínűleg most azt vágná rá: a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni kudarcáról. Úgy is mondhatnánk, zajos sikerek helyett a dermesztő csendről. Aki ugyanis ott volt a helyszínen, a Puskás Arénában, amíg él, nem feledi a metamorfózist, ahogy a mérkőzés lefújásakor a fergeteges hangulat hogyan csapott át egyik pillanatról a másikra kiüresedett temetői csendbe.

Az idő relatív, ezért nem lehetünk benne biztosak, hogy ha majd tíz, húsz év múlva felidézzük 2025 legfontosabb magyar vonatkozású sporteredményeit, ugyanez lenne a válasz. Már csak azért sem, mert remélhetőleg addigra csak valóság lesz a hőn dédelgetett álomból:

a magyar válogatott végre kijut egy világbajnokságra, ami felülírná az 1986 óta elszenvedett valamennyi kudarcot.

S hogy még miről emlékezetes 2025 a magyar sportban? Sportérdeklődésünk az évtizedek során még inkább futballcentrikussá vált, így mindenekelőtt arról, hogy Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb játékosává avanzsált. Nem, ez cseppet sem túlzás. A magyar válogatott csapatkapitánya kulcsemberként járult hozzá a Liverpool Premier League-győzelméhez, az ősszel, a válság heteiben túlzás nélkül egyedül tartotta a lelket a Vörösökben, bombagól az Arsenalnak, hét, hónap legjobbja díjak tömkelege – sorolhatnánk még az érdemeit, ám jobban tesszük, ha a játékára összpontosítunk hétről hétre, alkalmanként a világ legjobbjai ellen. Szoboszlai immár világsztár, a legszűkebb elit tagja. Pontosan tudom és így is helyes, hogy a 2025/26-os idény végén a szavazók a világbajnokságon mutatott játék és elért eredmény alapján állítják össze a maguk rangsorát,

ám annyit megkockáztathatunk, Szoboszlai Dominiknak ott a helye az Aranylabda előzetes harmincas listáján.

Minden magyar futballrajongó fújja, hogy máig Albert Flórián (1967) az egyetlen magyar aranylabdás, az is köztudott, hogy Puskás Ferenc 1960-ban a szocialista blokk újságíróinak – köztük a magyar szavazó – ármánykodása miatt szorult a második helyre. Az már kevésbé közismert, hogy velük együtt összesen tíz magyar labdarúgó kapott – egyesek többször is – szavazatot. Érdemes felidézni a teljes névsort: Puskás Ferenc, Göröcs János, Sándor Károly, Albert Flórián, Solymosi Ernő, Tichy Lajos, Bene Ferenc, Farkas János, Nyilasi Tibor, Détári Lajos. Legutóbb, 1985-ben Nyilasi is Détári szerepelt a jelöltek listáján, ennek is negyven éve már.

Szoboszlai hatalmas űrt tölthet be.

A magyar futballban idehaza a Ferencváros immár hetedik éve egyeduralkodó, ami történelmi léptékben is kimagasló siker, a Fradi beállította az Újpest 1969–75 közötti rekordját, s az idény végén akár meg is haladhatja azt. Az FTC ugyan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, az Európa-ligában viszont szenzációsan szerepel: négy győzelemmel és két döntetlennel, tizennégy ponttal hat forduló után a hatodik helyen áll a tabellán. Messze várakozáson felüli teljesítmény. Nem csupán a puszta eredmények okán. Van még valami, amiért a Fradi őszi menetelését óriási elismerés illeti: a sikereit durván fele részben magyar játékosokkal érte el.