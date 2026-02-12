bournemouthszoboszlai dominikpremier leaguetóth alexandoni iraola

Máris Szoboszlai útját járja, Tóth Alexnek nem csak az ellenfelekkel kell megküzdenie

Nem rossz, de ennél több kell. Egész tömören így értékelhetjük a labdarúgó Tóth Alex teljesítményét az Everton–Bournemouth Premier League-mérkőzésen, amelyet a vendégek 2-1-re megnyertek. A Ferencvárostól a télen Angliába szerződött 20 éves középpályás először volt kezdő a Bournemouth-ban, s azt is leszűrhettük, hasonló kihívásokkal kell megküzdenie, mint két és fél éve Szoboszlai Dominiknek: nem elég a klubvezetők és az edzők jóindulata, a társak, mindenekelőtt a hangadók bizalmát is el kell nyernie.

Novák Miklós
2026. 02. 12. 5:13
Tóth Alex sorsa eddig jól alakul a Bournemouth-ban, az edző, Andoni Iraola bízik benne
Hivatalosan január 20-án jelentette be a Bournemouth Tóth Alex leigazolását. Bizalma jeleként a csapat spanyol edzője, Andoni Iraola rögtön a csapat soron következő mérkőzésén, a Liverpool ellen hazai Premier League-meccsen lehetőséget adott neki. Nem állíthatjuk, hogy főszereplőként, de a 85. percben csereként beállva a 20 éves magyar középpályás is részese lehetett a 3-2-es győzelemnek. Tóth Alex a Wolves ellen idegenben kivívott 2-0-s sikerkor is kapott néhány percet, a hét végén, az Aston Villa elleni 1-1-et végig a kispadról nézte, kedd este aztán újabb jelentős mérföldkőként Iraola a kezdőcsapatba jelölte őt az Everton ellen.

Tóth Alex az Everton elleni Premier League-mérkőzésen volt először kezdő a Bournemouth-ban, itt éppen Vitalij Mikolenkóval küzd a labdáért.
Tóth Alex az Everton elleni Premier League-mérkőzésen volt először kezdő a Bournemouth-ban, itt éppen Vitalij Mikolenkóval küzd a labdáért.

Tóth Alex kereken egy órát játszott, hiszen az 57. perc legvégén cserélték le, az első félidőre viszont ráhúzott három percet a játékvezető. Amikor lehozták, még az Everton vezetett 1-0-ra, ezután fordított 2-1-re a Bournemouth, de ebből hiba lenne messzemenő következtetést levonni. A Fraditól igazolt fiatal futballista a hazaiak góljáról – Ndiaye volt eredményes büntetőből – nem tehetett, a játék végig lüktetett, miként arról a tabella is árulkodik, a nagyjából azonos képességű két csapat találkozója abszolút három esélyes volt.

Hogyan játszott Tóth Alex az Everton–Bournemouth mérkőzésen?

Tóth Alex támadó középpályásként szerepelt, nem egészen klasszikus irányítóként, 10-esben, bár gyakran ott is feltűnt, inkább kicsit jobbra húzódva, régi terminológiával élve jobbösszekötőként. Sokat futott, Szoboszlai Dominik módjára rendre ő vezényelte a Bournemouth letámadását, sem fölfelé, sem lefelé nem lógott ki a csapatból, az osztályzatok is ezt tükrözik.

Részletesen elemezve a teljesítményét, a magyar játékos végezte el a kezdőrúgást, majd még 16-szor ért labdába.

Kétszer hibázott, előbb nem értették meg egymást Rayannal, aki már beindult, Tóth így taccsra rúgta a labdát. Ennél bosszantóbb volt, hogy a 27. percben ő végezhette el a szabadrúgást, túl mélyen, ami így csemege volt Pickfordnak.

Háromszor került helyzetbe, egy alkalommal remekül készítette le a labdát Evanilsonnak, akinek a lövését blokkolták. Az eset után Adli elismerőleg megpaskolta Tóthot, Evanilson pedig fölfelé bökött hüvelykujjal köszönte meg a passzt. A többi labdaérintése a mezőnyben történt, többnyire jól oldotta meg a feladatát.

Miért nem passzoltak a társak többször a magyar középpályásnak?

Az említett jeleneteknél is beszédesebbek azok a játékhelyzetek, amikor Tóth Alex akcióközelben volt, végül mégsem ért labdához.

  • 15. perc: Jiménez inkább cselezésbe bonyolódik jobbra, a 16-os előterében, ahelyett, hogy a mellett üresen álló Tóth Alexhez passzolna. Belemenés, szabadrúgás kifelé az egyénieskedés vége.
  • 17. perc: Jobb oldali bedobás, Tóth Alex is kaphatná a labdát, de nem, Rayan inkább visszafelé dobja
  • 22. perc Christie cselezget a bal oldalon, befelé is passzolhatna Tóth Alexhez, de nem, inkább balra, ami – tegyük hozzá – ugyancsak nem volt rossz megoldás.
  • 26. perc: Adli Tóth Alexnek is passzolhatna, de inkább nem, szabadrúgás lesz belőle.
  • 33. perc: Tóth Alex a felezővonálnál nagyon kéri a labdát, Truffer azonban nem őt választja.
  • 44. perc: Christie-nek inkább egyértelműen Tóth Alexhez kellett volna passzolni, de inkább Evanilsont választja, aki el is rontja
  • 53. perc: Tóth Alex elmozog a vonal felé, Rayan talán passzolhatna neki, de inkább befelé húz, hogy kapura lőjön, gyenge kísérlet.

Talán a játékmester Christie-t és a jobbhátvéd Jiménezt emelhetjük ki, leginkább rajtuk lehetett érezni, hogy ha tehették, inkább más megoldást választottak, mint hogy Tóth Alexnek passzoljanak. Ez a 30 éves, immár öt éve a Bournemouth-t erősítő Christie esetében talán érthető, a Tóthhoz hasonlóan 20 éves Jiméneztől sokkal kevésbé.

Azt is emeljük ki ugyanakkor, az elrontott szabadrúgása után senki sem korholta, s miként utaltunk rá, szép passza után Adli és Evanilson is megdicsérte őt.

Szoboszlai Dominiknek is meg kellett küzdenie a helyéért a Liverpoolban
Szoboszlai Dominiknek is meg kellett küzdenie a helyéért a Liverpoolban. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik is így kezdte a Liverpoolban 

Emlékezhetünk, Szoboszlai Dominik karrierjének liverpooli korszaka hasonlóan kezdődött. Talán nem is csupán az első néhány meccs, jóformán a teljes első idény ráment arra, hogy a sztárok befogadják maguk közé. Pedig Szoboszlai helyzete könnyebb volt Tóth Alexénál:

  • Tizenöt éves kora óta nemzetközi közegben nevelkedett,
  • a Salzburggal már szerepelt a Bajnokok Ligájában is, majd két és fél éven keresztül edződhetett a Bundesligában,
  • mielőtt tétmérkőzésen bemutatkozott a Liverpoolban, a csapattal végezte a teljes felkészülést, beleértve több tesztmeccset.

Hatalmas ugrás a Premier League

Tóth Alexnek ennél sokkal nagyobb ugrást jelent a Ferencvárosból, az NB I-ből a Bournemouth-ba, a Premier League-be csöppenni.

A helyzete persze cseppet sem reménytelen, sőt. Miként utaltunk rá, Andoni Iraola bizalmáról árulkodik, hogy már a Liverpool ellen lehetőséget kapott, miként beszélt róla, az Everton elleni találkozó után, ezt Tóth Alex is érzi, a Bournemouth eddigi találkozói azt sugallják, a spanyol edző fokozatosan akarja beépíteni őt a csapatba.

Ám rá is érvényes, hogy amikor játszik, óhatatlanul elveszi mástól a lehetőséget. A labdarúgás ugyan csapatjáték, de csapaton belül is a személyiségek harca, mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért a kérlelhetetlen kenyérharcban.

A technikai és fizikai felkészültség, a csupa szív játék és a pozitív személyiség sokat segít ebben a küzdelemben. Tóth Alex mindegyiknek a birtokában van. S nyilván az is megkönnyíti a beilleszkedését, hogy amióta a csapat játékosa, a Bournemouth négy meccséből egy döntetlen mellett hármat megnyert, a kilencedik helyen áll és már a Liverpoolt fenyegeti a Premier League-ben.

 

