Máris Szoboszlai útját járja, Tóth Alexnek nem csak az ellenfelekkel kell megküzdenie

Hivatalosan január 20-án jelentette be a Bournemouth Tóth Alex leigazolását. Bizalma jeleként a csapat spanyol edzője, Andoni Iraola rögtön a csapat soron következő mérkőzésén, a Liverpool ellen hazai Premier League-meccsen lehetőséget adott neki. Nem állíthatjuk, hogy főszereplőként, de a 85. percben csereként beállva a 20 éves magyar középpályás is részese lehetett a 3-2-es győzelemnek. Tóth Alex a Wolves ellen idegenben kivívott 2-0-s sikerkor is kapott néhány percet, a hét végén, az Aston Villa elleni 1-1-et végig a kispadról nézte, kedd este aztán újabb jelentős mérföldkőként Iraola a kezdőcsapatba jelölte őt az Everton ellen.
Tóth Alex kereken egy órát játszott, hiszen az 57. perc legvégén cserélték le, az első félidőre viszont ráhúzott három percet a játékvezető. Amikor lehozták, még az Everton vezetett 1-0-ra, ezután fordított 2-1-re a Bournemouth, de ebből hiba lenne messzemenő következtetést levonni. A Fraditól igazolt fiatal futballista a hazaiak góljáról – Ndiaye volt eredményes büntetőből – nem tehetett, a játék végig lüktetett, miként arról a tabella is árulkodik, a nagyjából azonos képességű két csapat találkozója abszolút három esélyes volt.
Hogyan játszott Tóth Alex az Everton–Bournemouth mérkőzésen?
Tóth Alex támadó középpályásként szerepelt, nem egészen klasszikus irányítóként, 10-esben, bár gyakran ott is feltűnt, inkább kicsit jobbra húzódva, régi terminológiával élve jobbösszekötőként. Sokat futott, Szoboszlai Dominik módjára rendre ő vezényelte a Bournemouth letámadását, sem fölfelé, sem lefelé nem lógott ki a csapatból, az osztályzatok is ezt tükrözik.
Részletesen elemezve a teljesítményét, a magyar játékos végezte el a kezdőrúgást, majd még 16-szor ért labdába.
Kétszer hibázott, előbb nem értették meg egymást Rayannal, aki már beindult, Tóth így taccsra rúgta a labdát. Ennél bosszantóbb volt, hogy a 27. percben ő végezhette el a szabadrúgást, túl mélyen, ami így csemege volt Pickfordnak.
Háromszor került helyzetbe, egy alkalommal remekül készítette le a labdát Evanilsonnak, akinek a lövését blokkolták. Az eset után Adli elismerőleg megpaskolta Tóthot, Evanilson pedig fölfelé bökött hüvelykujjal köszönte meg a passzt. A többi labdaérintése a mezőnyben történt, többnyire jól oldotta meg a feladatát.
Miért nem passzoltak a társak többször a magyar középpályásnak?
Az említett jeleneteknél is beszédesebbek azok a játékhelyzetek, amikor Tóth Alex akcióközelben volt, végül mégsem ért labdához.
- 15. perc: Jiménez inkább cselezésbe bonyolódik jobbra, a 16-os előterében, ahelyett, hogy a mellett üresen álló Tóth Alexhez passzolna. Belemenés, szabadrúgás kifelé az egyénieskedés vége.
- 17. perc: Jobb oldali bedobás, Tóth Alex is kaphatná a labdát, de nem, Rayan inkább visszafelé dobja
- 22. perc Christie cselezget a bal oldalon, befelé is passzolhatna Tóth Alexhez, de nem, inkább balra, ami – tegyük hozzá – ugyancsak nem volt rossz megoldás.
- 26. perc: Adli Tóth Alexnek is passzolhatna, de inkább nem, szabadrúgás lesz belőle.
- 33. perc: Tóth Alex a felezővonálnál nagyon kéri a labdát, Truffer azonban nem őt választja.
- 44. perc: Christie-nek inkább egyértelműen Tóth Alexhez kellett volna passzolni, de inkább Evanilsont választja, aki el is rontja
- 53. perc: Tóth Alex elmozog a vonal felé, Rayan talán passzolhatna neki, de inkább befelé húz, hogy kapura lőjön, gyenge kísérlet.
Talán a játékmester Christie-t és a jobbhátvéd Jiménezt emelhetjük ki, leginkább rajtuk lehetett érezni, hogy ha tehették, inkább más megoldást választottak, mint hogy Tóth Alexnek passzoljanak. Ez a 30 éves, immár öt éve a Bournemouth-t erősítő Christie esetében talán érthető, a Tóthhoz hasonlóan 20 éves Jiméneztől sokkal kevésbé.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!