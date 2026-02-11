Premier Leagueangol bajnokságBournemouthTóth AlexEverton FC

Futball-legendára hajazó becenevet kapott Tóth Alex a Bournemouth edzőjétől

A magyar válogatott Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth hátrányból fordítva az Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság keddi játéknapján. A Spíler TV-nek adott nyilatkozatában Tóth Alex több dolgot is elárult, köztük az új becenevét is, és beszélt pályafutásának eddig legfontosabb mérkőzéséről; a magyar középpályás először kapott helyett a kezdőcsapatban a Premier League-ben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 16:06
Tóth Alex volt a hős a liverpooli sajtó szerint az első kezdőként teljesített meccsén a Premier League-ben Fotó: David Blunsden
A húszéves középpályás – aki január 20-án a Ferencvárostól igazolt Angliába – kedd este 58 percnyi játéklehetőséget kapott, aztán lecserélte Andoni Iraola vezetőedző. Tóth Alex számára viszont így is örökre emlékezetes marad az Everton elleni idegenbeli mérkőzés, hiszen a magyar középpályás pályafutása során először kapott helyet a kezdőcsapatban a Premier League-ben. A fiatal labdarúgó a spanyol Iraola bizalmát is élvezi, Tóth erről a Spíler TV-nek nyilatkozott a győztes meccs után.

Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben
Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben Fotó: PA Wire/Peter Bryne

Tóth Alex edzője bátor játékra biztatott

A magyar válogatott középpályás korábban a Liverpool ellen (3-2) hat, a Wolverhampton ellen (2-0) pedig öt percet kapott csereként, míg legutóbb az Aston Villával szembeni 1-1 alkalmával végig a kispadon ült. A fiatal labdarúgó a legutóbbi Premier League-mérkőzésén viszont már kezdőként lépett pályára a Bournemouth-ban.

– Nagyon örülök, hogy a végén meg tudtuk fordítani a meccset, és örülök a bizalomnak is az edző részéről, hogy a kezdőcsapatba nevezett – nyilatkozta a lefújás után a magyar játékos, aki arról is beszélt, hogy a korábbi meccseihez képest kezdőként milyen utasításokat Andoni Iraolától. – Nagyjából hasonló szerepkörben álltam be csereként akkor is, csak egy meccs másik szakaszában. Az Everton ellen az elején jóval nyitottabb volt a játék, így kicsit másképp jöhetett ki a lépés. Én is más feladatot kaptam, más utasításokkal küldött Iraola a pályára. 

Azt kérte, játsszak bátran a labdával, csináljam, amit tudok, hiszen azért vagyok itt.

Labda nélküli játékot illetően pedig megvolt a taktikánk, készültünk rá, hogy támadunk majd le, ezeket próbáltam betartani – árulta el a Bournemouth magyar középpályása, aki arra is kitért, hogy hol számít majd rá leginkább a spanyol szakvezető.

– Amikor idekerültem, beszéltünk róla, hogy a középpálya bármelyik pontján bevethető vagyok, és nekem igazából nem számít, hogy melyik poszton, csak a pályán legyek. Amelyiken éppen bízik bennem a mester, én ott próbálom a száz százalékot nyújtani – hangsúlyozta a kilencszeres magyar válogatott középpályás, akinek már becenevet is kapott Iraolától. Mivel Tóth Alexen kívül még két játékosnak (Alex Jimenez, Alex Scott) is Alex a keresztneve, ezért a spanyol edző a Tóth vezetéknévből kiindulva a „Toti"” becenevet adta a játékosának, ami emlékeztet az AS Roma olasz klasszisára, a világbajnok Francesco Tottira.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

