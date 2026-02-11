Liverpoolban most Tóth Alex a hős, az új igazolás Robbie Keane PL-bravúrját másolta

Hátrányból fordítva aratott 2-1-es győzelmet a Bournemouth Liverpoolban, az Everton otthonában. Tóth Alex harmadszor lépett pályára a Premier League-ben, de először volt kezdő: korábban kétszer csereként összesen kilenc percet játszott, most viszont Andoni Iraola edző 58 perc után cserélte le.
A húszéves magyar válogatott középpályás érkezése óta a Bournemouth továbbra is veretlen, négy bajnokin három győzelem és egy döntetlen jött össze, amikor pedig pályára lépett, háromból három sikert aratott a csapata.
Liverpoolban Tóth Alex hősies mentéseit dicsérik
Angliában az Everton elleni meccsről született tudósításokban és értékelésekben főleg azt emelik ki, hogy a Fraditól 12 millió euróért megvett Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben. A liverpooli sajtóban azonban külön ki is emelték a teljesítményét.
A Liverpool Echo úgy látta, hogy miután az Everton az első félidő hajrájában Ndiaye tizenegyesével megszerezte a vezetést, a hazai csapat nagyon közel állt a második gólhoz, amivel eldönthette volna a meccset, ám a magyar játékos ezt nem hagyta. Így fogalmaz az angol lap:
Az Everton második gólját csak Tóth Alex utolsó pillanatos, hősies mentései akadályozták meg, miközben a csapat a szünet után valódi intenzitással jött ki.
Tóth Alex teljesítményéről a Bournemouth szurkolói oldala is jó véleménnyel volt az X-en. A Simply AFCB oldal azt írta róla, hogy: "Jó bemutatkozás a kezdőben a fiatal Tóth Alextől. Hatalmas elismerés illeti, mert a Premier League-be való feljutása hatalmas lépés volt, egy teljesen más stílusú futball, és ennek ellenére jól teljesített. Egy idő után rendszeresen kezdő lehet itt."
Robbie Keane Premier League-bravúrját ismételték meg
Tóth Alex pályafutását Robbie Keane változtatta meg, aki tavaly januárban úgy döntött, hogy komoly lehetőséget ad neki a Fradiban, a tehetség pedig egy év alatt eljutott a Premier League-be. Most Tóth első kezdőként teljesített PL-mérkőzése után az FTC ír edzője is szóba került az angliai tudósításokban – de nem a magyar játékos miatt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!