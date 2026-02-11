Tóth AlexAFC BournemouthRobbie KeanePremier League

Liverpoolban most Tóth Alex a hős, az új igazolás Robbie Keane PL-bravúrját másolta

Először volt kezdő Tóth Alex a Premier League-ben kedden este, amikor csapata, az AFC Bourenmouth 2-1-es győzelmet aratott az Everton otthonában. Liverpoolban a helyi sajtó Tóth Alex hősies megmozdulásait emelte ki, akiről jó véleménnyel vannak a klub szurkolói is. A Bournemouth edzője, Andoni Iraola a csapat másik téli igazolását, Rayant megvédte, miután megismételte Robbie Keane korábbi Premier League-bravúrját.

Tóth Alex volt a hős a liverpooli sajtó szerint az első kezdőként teljesített meccsén a Premier League-ben Fotó: David Blunsden
Hátrányból fordítva aratott 2-1-es győzelmet a Bournemouth Liverpoolban, az Everton otthonában. Tóth Alex harmadszor lépett pályára a Premier League-ben, de először volt kezdő: korábban kétszer csereként összesen kilenc percet játszott, most viszont Andoni Iraola edző 58 perc után cserélte le.

Tóth Alex az Everton ellen volt először kezdő a Premier League-ben
Tóth Alex az Everton ellen volt először kezdő a Premier League-ben Fotó: Peter Byrne / PA Wire

A húszéves magyar válogatott középpályás érkezése óta a Bournemouth továbbra is veretlen, négy bajnokin három győzelem és egy döntetlen jött össze, amikor pedig pályára lépett, háromból három sikert aratott a csapata.

Liverpoolban Tóth Alex hősies mentéseit dicsérik

Angliában az Everton elleni meccsről született tudósításokban és értékelésekben főleg azt emelik ki, hogy a Fraditól 12 millió euróért megvett Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben. A liverpooli sajtóban azonban külön ki is emelték a teljesítményét.

A Liverpool Echo úgy látta, hogy miután az Everton az első félidő hajrájában Ndiaye tizenegyesével megszerezte a vezetést, a hazai csapat nagyon közel állt a második gólhoz, amivel eldönthette volna a meccset, ám a magyar játékos ezt nem hagyta. Így fogalmaz az angol lap:

Az Everton második gólját csak Tóth Alex utolsó pillanatos, hősies mentései akadályozták meg, miközben a csapat a szünet után valódi intenzitással jött ki.

Tóth Alex teljesítményéről a Bournemouth szurkolói oldala is jó véleménnyel volt az X-en. A Simply AFCB oldal azt írta róla, hogy: "Jó bemutatkozás a kezdőben a fiatal Tóth Alextől. Hatalmas elismerés illeti, mert a Premier League-be való feljutása hatalmas lépés volt, egy teljesen más stílusú futball, és ennek ellenére jól teljesített. Egy idő után rendszeresen kezdő lehet itt."

Robbie Keane Premier League-bravúrját ismételték meg

Tóth Alex pályafutását Robbie Keane változtatta meg, aki tavaly januárban úgy döntött, hogy komoly lehetőséget ad neki a Fradiban, a tehetség pedig egy év alatt eljutott a Premier League-be. Most Tóth első kezdőként teljesített PL-mérkőzése után az FTC ír edzője is szóba került az angliai tudósításokban – de nem a magyar játékos miatt.

A Bournemouth egyenlítő gólját a csapat másik nagy téli igazolása, Rayan szerezte, akit a Manchester Citynek eladott Antoine Semenyo pótlására szereztek meg. A 19 éves brazil támadó az első három Premier League-meccsének mindegyikén góllal vagy gólpasszal jelentkezett.

Ezt a bravúrt elsőként Robbie Keane vitte véghez a ligában 1999-ben, majd Anthony Martial ismételte meg a bravúrt 2015-ben, hozzájuk csatlakozott most Rayan.

A fiatal igazolás azonban „bűnös” volt az Everton vezető góljában, ő hozta össze a tizenegyest.

– Bizonyos döntéseket el kell fogadni, amikor a játékos ennyire fiatal, 19 éves, és ez az első hete nálunk – védte meg őt Iraola, a Bournemouth edzője. – Megmutatta a karakterét, az egyéniségét, nem viselte meg az eset. Tetszik, amit látok tőle. Nagyon jól kezdett.

