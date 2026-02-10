Tóth AlexBournemouthevertonPremier League

Tóth Alex kezdőként is debütált a PL-ben, a lecserélése után jött a nagy fordulat

A Bournemouth hátrányból felállva 2-1-re legyőzte idegenben az Evertont a Premier League 26. fordulójának keddi összecsapásán. A vendégeknél először kapott helyet a kezdőcsapatban Tóth Alex, akit az 58. percben cserélt le Andoni Iraola.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 22:27
A magyar középpályás egy szűk órát kapott az Everton ellen Forrás: X/Bournemouth
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Harmadik Premier League-mérkőzésén lépett pályára a Bournemouthban Tóth Alex, akit először nevezett a kezdőcsapatba Andoni Iraola. A magyar válogatott középpályás korábban a Liverpool ellen (3-2) hat, a Wolverhampon ellen (2-0) pedig öt percet kapott csereként, míg legutóbb az Aston Villával szembeni 1-1 alkalmával végig a kispadon ült.

Tóth Alex először került be a Bournemouth kezdőcsapatába
Tóth Alex először került be a Bournemouth kezdőcsapatába Fotó: X/Bournemouth

– Szeretem az új játékosok frissességét, és a középpályán erős jelenlétre van szükségünk – indokolta Tóth kezdőcsapatba jelölését a vendégek mestere.

Tóth Alexnek egy szűk óra jutott

A magyar légiós az Everton otthonában az egy szem csatár Evanilson mögött futballozott, alapvetően középen, de sokszor kihúzódott a jobb szélre. Már a 2. percben lövéssel jelezte, hogy nincs megilletődve, míg az első félidő hajrájában jó passzal hozta helyzetbe a brazil csatárt, akinek lövése viszont a blokkon lelassulva nem okozott gondot Jordan Pickfordnak.

Az első játékrész alapvetően nem hozott sok helyzetet, egy buta hiba miatt azonban hátrányba került a Bournemouth nem sokkal a szünet előtt: az Aston Villának betaláló Rayan hozott össze egy tizenegyest, Iliman Ndiaye pedig nem hibázott (1-0).

Tóthot végül az 58. percben cserélték le Evanilsonnal egyetemben, a vendégcsapat ezt követően fordított néhány perc leforgása alatt: előbb Rayan tette jóvá a hibáját az egyenlítő góllal, majd Amine Adli talált be fejjel (1-2).

Az Everton helyzete a második kapott gól után öt perccel vált még nehezebbé, Jake O'Brien kaszálta el a nyilvánvaló gólhelyzetben kilépő Eli Junior Kroupit, amiért a hazaiak játékosát kiállította a játékvezető, így az utolsó bő 20 percet emberhátrányban kellett lejátszania a liverpooliaknak. Az egyenlítéshez ez már nem volt elég, a Bournemouth tovább folytatta az immár egy hónapja tartó veretlenségi sorozatát, és pontszámban beérte legyőzött riválisát.

Premier League, 26. forduló

Kedd

  • Chelsea–Leeds United 2-2 (1-0)
  • Everton–Bournemouth 1-2 (1-0)
  • Tottenham Hotspur–Newcastle United 1-2 (0-1)
  • West Ham United–Manchester United 1-1 (0-0)

Szerda

  • Aston Villa–Brighton 20.30 (Tv: Spíler2)
  • Crystal Palace–Burnley 20.30
  • Manchester City–Fulham 20.30 (Tv: Match4)
  • Nottingham Forest–Wolverhampton 20.30
  • Sunderland–Liverpool 21.15 (Tv: Spíler1)

Csütörtök

  • Brentford–Arsenal 21.00 (Tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu