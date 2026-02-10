Tóth Alex kezdőként is debütált a PL-ben, a lecserélése után jött a nagy fordulat

Harmadik Premier League-mérkőzésén lépett pályára a Bournemouthban Tóth Alex, akit először nevezett a kezdőcsapatba Andoni Iraola. A magyar válogatott középpályás korábban a Liverpool ellen (3-2) hat, a Wolverhampon ellen (2-0) pedig öt percet kapott csereként, míg legutóbb az Aston Villával szembeni 1-1 alkalmával végig a kispadon ült.

Tóth Alex először került be a Bournemouth kezdőcsapatába Fotó: X/Bournemouth

– Szeretem az új játékosok frissességét, és a középpályán erős jelenlétre van szükségünk – indokolta Tóth kezdőcsapatba jelölését a vendégek mestere.

Tóth Alexnek egy szűk óra jutott

A magyar légiós az Everton otthonában az egy szem csatár Evanilson mögött futballozott, alapvetően középen, de sokszor kihúzódott a jobb szélre. Már a 2. percben lövéssel jelezte, hogy nincs megilletődve, míg az első félidő hajrájában jó passzal hozta helyzetbe a brazil csatárt, akinek lövése viszont a blokkon lelassulva nem okozott gondot Jordan Pickfordnak.

Az első játékrész alapvetően nem hozott sok helyzetet, egy buta hiba miatt azonban hátrányba került a Bournemouth nem sokkal a szünet előtt: az Aston Villának betaláló Rayan hozott össze egy tizenegyest, Iliman Ndiaye pedig nem hibázott (1-0).

Tóthot végül az 58. percben cserélték le Evanilsonnal egyetemben, a vendégcsapat ezt követően fordított néhány perc leforgása alatt: előbb Rayan tette jóvá a hibáját az egyenlítő góllal, majd Amine Adli talált be fejjel (1-2).

Az Everton helyzete a második kapott gól után öt perccel vált még nehezebbé, Jake O'Brien kaszálta el a nyilvánvaló gólhelyzetben kilépő Eli Junior Kroupit, amiért a hazaiak játékosát kiállította a játékvezető, így az utolsó bő 20 percet emberhátrányban kellett lejátszania a liverpooliaknak. Az egyenlítéshez ez már nem volt elég, a Bournemouth tovább folytatta az immár egy hónapja tartó veretlenségi sorozatát, és pontszámban beérte legyőzött riválisát.