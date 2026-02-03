Óriási elismerés Tóth Alexnek, máris a PL legjobbjai közé sorolták

Magyar szemszögből is érdekes volt a Premier League téli átigazolási időszaka. Ezúttal nem Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt, ők maradtak a helyükön, azaz Liverpoolban, ehelyett újabb magyar válogatott játékossal bővült az angliai légió. Kerkez egykori klubja, a Bournemouth NB I-rekordot jelentő összegért, 12 millió euróért vásárolta meg a sok együttes által körbeudvarolt Tóth Alexet.

Nem csak a Bournemouth szurkolói izgatottak Tóth Alex átigazolása miatt. Fotó: PA Wire/David Davies

A hír nemcsak hazánkban szólt nagyot, szigetországi futballberkekben is sokat foglalkoztak az új csapatában azóta már be is mutatkozott középpályással. Így tett a The Athletic is, amely az átigazolási ablak hétfői lezárulta után összegezte a Premier League téli játékosmozgásait, egy 33 nevet tartalmazó listán rangsorolta őket. És erre bizony Tóth Alex is felkerült, méghozzá az előkelő ötödik helyre.

A cikkben leszögezték, nem minden igazolás szerepel a listán, és az utánpótláscsapatokba igazolt futballistákkal nem foglalkoztak. A játékosokat pedig nem a tehetségük alapján rangsorolták, több szempontot is figyelembe vettek, így az ár-érték arányt, azt, hogy az adott játékos mennyire lesz fontos új csapatának, illetve hogy hiányposztra érkezett-e.

Tóth Alex a Manchester City sztárjainak társaságában

Az első helyezettre utóbbi kétségkívül igaz, hiszen a Manchester City azután vette meg Marc Guéhit a Crystal Palace-tól, hogy sorra sérültek le a középső védői. Őt a brazil Douglas Luiz, a ghánai Antoine Semenyo és a norvég Oscar Bobb követi, így érkezünk el Tóth Alexhez, akit így jellemzett a The Athletic: „A húszéves játékos legjobb szereléseiről és remek góljairól készült YouTube-összeállítások alapján elképesztő futballistának tűnik. Rendkívül sokra tartják őt, tavaly Golden Boy-jelölést kapott, magas, elegáns, sokat mozgó középpályás, aki a képességei alapján a Bournemouth által felfedezett gyöngyszem lehet. A távozása könnyekig meghatotta a Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t.”