Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében

Sallai RolandJuventusBajnokok LigájaGalatasaray

A Galatasaray edzője nem kertelt, ezért cserélte le Sallai Rolandot a Juventus ellen

Miután a múlt heti első meccsen a Galatasaray 5-2-es győzelmet aratott a Juventus ellen, a szerda esti visszavágón pedig az olaszok a rendes játékidőt 3-0-ra nyerték, hosszabbítás döntött a továbbjutásról a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Az 59. percben lecserélt Sallai Roland csak a kispadról nézhette, ahogy a Galatasaray végül kiharcolja a továbbjutást – edzője, Okan Buruk nyíltan elmondta, miért hozta le a magyar futballistát a kritikus helyzetben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 7:21
Sallai Roland korán le lett cserélve a Juventus ellen a BL-ben, amire a Galatasaray edzője magyarázatot adott Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: AFP
Biztos előnyről várhatta a Galatasaray a Juventus elleni visszavágót a Bajnokok Ligája rájátszásában, hiszen az első meccsen Sallai Roland csapata 5-2-es győzelmet harcolt ki. Csakhogy a háromgólos előny elolvadt Torinóban: a Juventus 3-0-ra vezetett, és kicsikarta a hosszabbítást.

Sallai Roland a Juventus ellen nagyot küzdött, de lecserélte a Galatasaray edzője a BL-ben
Sallai Roland a Juventus ellen nagyot küzdött, de lecserélte a Galatasaray edzője a BL-ben Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

A kezdőként pályára lépő Sallai Roland az első lecserélt játékosok között volt a Galatasarayban: az 59. percben őt és Noa Langot hozta le az isztambuliak edzője, Okan Buruk. Ekkor még csak 1-0-ra vezetett a Juventust, amely néhány perccel korábban emberhátrányba is került Kelly piros lapja miatt.

A jobbhátvédet játszó Sallai lehozatala után azonban látványosan veszélyesebbek lettek a Juventus támadásai, és végül az olaszok kevesebb emberrel is elhúztak 3-0-ra. Okan Buruk csapatát az mentette meg, hogy a hosszabbításban a Galatasaray két gólt is szerzett a kitámadó és elfáradó Juventus ellen, így végül 3-2 lett a meccs vége, összesítésben pedig 7-5-re a Galata nyert.

Miért cserélték le Sallai Rolandot a Juventus ellen?

Látva a játék képét és a meccs eredményének alakulását, Sallai Roland korai lecserélése nem volt jó húzás Okan Buruk részéről. A török edzőt kérezték is erről a meccs utáni sajtótájékoztatón, ő pedig nem kertelt a török médiának: aggódott Sallai 33. percben kapott sárga lapja miatt.

– Amikor az ellenfél tíz emberre fogyatkozott, két cserét hajtottam végre – árulta Okan Buruk, aki így folytatta:

Sallai Roland sárga lapot kapott korábban, és a Juventus szélsői nagyon jók voltak, ezért aggódtam Sallai helyzete miatt. A becserélt Leroy Sanéval kontratámadást akartam kialakítani.

A Galatasaray edzője hozzátette:

– Amikor nyugodtak maradtunk, megtaláltuk a gólokat. Fontos sikert értünk el a török futballnak. A meccs miatt elégedetlenek voltunk az öltözőben. Jobban kell teljesítenünk. Bejutottunk a nyolcaddöntőbe, és ez nagy eredmény. A szurkolók európai sikerre számítottak. Tanulni fogunk a most tapasztaltakból.

A Juventus edztője, Luciano Spalletti meg sem jelent a sajtótájékoztatón, helyette a sportigazgató, Georgio Chiellini beszélt.

A nyolcaddöntő párosítását pénteken sorsolják a Bajnokok Ligájában , Sallai Roland csapatának ellenfele Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja, vagy a Tottenham lehet.

