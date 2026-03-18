Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Ekkora pofonra senki sem számított a Camp Nouban, kilenc gól a BL-meccsen

Három félidőn keresztül remekelt a Newcastle a Barca ellen, de végül óriási pofon után búcsúzott a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A szerdai, spanyolországi visszavágón a 3-2-es félidei vezetése után tíz perc alatt hármat vágott a Barcelona, amely aztán meg sem állt 7-2-ig. A katalánok így a legjobb nyolc között folytatják, míg újabb angol csapat búcsúzott a BL-től.

2026. 03. 18. 20:41
Lewandowski a második félidőben kétszer is betalált, ezzel lezárta a Barcelona és a Newcastle párharcát Fotó: LLUIS GENE Forrás: AFP
Nem éppen eseménydús mérkőzést hozott a Newcastle és a Barcelona angliai összecsapása. A Szarkák hazai pályán nagyon hajtottak, de helyzetekig csak elvétve jutottak. A lassan csordogáló Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő hajrája hozta meg a várva várt izgalmakat: a Newcastle igyekezetének meglett a gyümölcse, és a 86. percben Harvey Barnes szerezte meg a párharc első gólját. Hatalmas ünnep kezdődött a St. James’ Parkban, de az örömkönnyek gyorsan elapadtak, és szomorúság ült ki az angol arcokra, mert a 96. percben Lamine Yamal a büntetőpontról egyenlített, és így az angolok szempontjából csalódást keltő, 1-1-es döntetlennel ért véget az első mérkőzés.

Anthony Elanga (jobbra) duplázott, de ez kevés volt a Newcastle-nek a Barcelona ellen Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Potyogtak a gólok az első félidőben

A Barcelonának nagy lökést adhatott, hogy végre a BL-ben is visszatérhetett a szentélyébe. Nem mondhatjuk, hogy a Newcastle megilletődött volna a legendás stadionban, bátran kezdett a megújult Camp Nouban. Mégis gyorsan hátrányba került a szerdai viszavágón: Lamine Yamal masírozott végig a középpályán, majd a hétvégén a Sevilla ellen triplázó Raphinha a Fermínnel való összjáték után okosan kivárt egy ütemet, majd a jobb alsóba lőtt a 6. percben. A gólon felbuzdulva a Barca ment előre a másodikért, ám a hazaiak helyett a vendégek találtak be, egy gyors kontratámadás végén Lewis Hall adta középre a labdát, amit aztán Anthony Elanga a kapuba vágott a 15. percben. Sokáig ezúttal sem örülhetett a Newcastle, három perccel később már érkezett is a katalánok válasza. Raphinha szabadrúgása után Gerard Martín fejelte középre a labdát, Marc Bernal pedig közelről nem hibázott.

A Barcelona gólját csere követte, Hansi Flick – valószínűleg sérülés miatt – már a 22. percben lekapta a pályáról Eric Garcíát, akit Ronald Araújo váltott. Az uruguayi védő így közelről láthatta a Newcastle következő találatát, amely a 28. percben esett. Yamal labdavesztése után Harvey Barnes tette középre a labdát, amely Araújo lábai között egészen Elangáig jutott, a svéd támadónak innen már egyszerű dolga volt. 

Bár kétszer is felálltak az angolok, a szünet idején ismét a Barcelona vezetett, Yamal a párharc második meccsén is büntetőből volt eredményes.

A Barcelona a legjobb nyolc között

A térfélcsere aztán a gránátvörös-kékek gyorsan dűlőre vitték a dolgot. Előbb egy szép támadás végén Fermín López lőtte ki tizenhat méterről a bal alsót, majd Robert Lewandowski szöglet után fejelte be a következőt. A 61. percben pedig már 6-2 volt az állás, Lewandowski másodszor is lecsapott.

Innen már nem volt visszaút a Newcastle-nek, amely három félidőn keresztül derekasan helytállt a Barcelona ellen, de összesítésben simán kiesett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, miután még Raphinha is betalált, 7-2-re módosítva a végeredményt. Hansi Flick csapata az Atlético Madrid–Tottenham Hotspur párharc győztese ellen folytatja a negyeddöntőben – minden bizonnyal spanyol párharc következik.

Az angol dominancia pedig eközben eltűnőben a BL-ben: a Chelsea és a Manchester City keddi búcsúja után a PL-klubok közül egyelőre csak az Arsenal helye biztos a legjobb nyolc között. 

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő

szerda:

  • FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol), 7-2 (3-2) gólszerzők: Raphinha (6., 72.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), Fermín (51.), Lewandowski (56., 61.), ill. Elanga (15., 28.). Továbbjutott a Barcelona, 8-3-as összesítéssel.
  • Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 21.00
  • Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

