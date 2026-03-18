Ekkora pofonra senki sem számított a Camp Nouban, kilenc gól a BL-meccsen

Nem éppen eseménydús mérkőzést hozott a Newcastle és a Barcelona angliai összecsapása. A Szarkák hazai pályán nagyon hajtottak, de helyzetekig csak elvétve jutottak. A lassan csordogáló Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő hajrája hozta meg a várva várt izgalmakat: a Newcastle igyekezetének meglett a gyümölcse, és a 86. percben Harvey Barnes szerezte meg a párharc első gólját. Hatalmas ünnep kezdődött a St. James’ Parkban, de az örömkönnyek gyorsan elapadtak, és szomorúság ült ki az angol arcokra, mert a 96. percben Lamine Yamal a büntetőpontról egyenlített, és így az angolok szempontjából csalódást keltő, 1-1-es döntetlennel ért véget az első mérkőzés.

Anthony Elanga (jobbra) duplázott, de ez kevés volt a Newcastle-nek a Barcelona ellen Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Potyogtak a gólok az első félidőben

A Barcelonának nagy lökést adhatott, hogy végre a BL-ben is visszatérhetett a szentélyébe. Nem mondhatjuk, hogy a Newcastle megilletődött volna a legendás stadionban, bátran kezdett a megújult Camp Nouban. Mégis gyorsan hátrányba került a szerdai viszavágón: Lamine Yamal masírozott végig a középpályán, majd a hétvégén a Sevilla ellen triplázó Raphinha a Fermínnel való összjáték után okosan kivárt egy ütemet, majd a jobb alsóba lőtt a 6. percben. A gólon felbuzdulva a Barca ment előre a másodikért, ám a hazaiak helyett a vendégek találtak be, egy gyors kontratámadás végén Lewis Hall adta középre a labdát, amit aztán Anthony Elanga a kapuba vágott a 15. percben. Sokáig ezúttal sem örülhetett a Newcastle, három perccel később már érkezett is a katalánok válasza. Raphinha szabadrúgása után Gerard Martín fejelte középre a labdát, Marc Bernal pedig közelről nem hibázott.

A Barcelona gólját csere követte, Hansi Flick – valószínűleg sérülés miatt – már a 22. percben lekapta a pályáról Eric Garcíát, akit Ronald Araújo váltott. Az uruguayi védő így közelről láthatta a Newcastle következő találatát, amely a 28. percben esett. Yamal labdavesztése után Harvey Barnes tette középre a labdát, amely Araújo lábai között egészen Elangáig jutott, a svéd támadónak innen már egyszerű dolga volt.

Bár kétszer is felálltak az angolok, a szünet idején ismét a Barcelona vezetett, Yamal a párharc második meccsén is büntetőből volt eredményes.