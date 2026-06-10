Magyar szálakkal hangol a FIFA, az 1986-os mexikói vb-re is visszautal

Ez idő alatt szerepelt az Európa-liga főtábláján is, ahová ősszel a portugál másodosztályú Torreense színeiben térhet vissza, ugyanis a klubbal történelmet írt: a Sporting elleni fináléban Stopira lőtte a hosszabbításban a mindent eldöntő gólt, amellyel a Torreense a Portugál Kupa történetének első második ligás győztese lett.

Stopira ezzel bizonyította: csodák léteznek a futballpályán, s ezzel erőt adhat a Zöld-foki-szigetek csapatának is, amely Spanyolország elleni kezdi a vb-t.

– A keretben megvan a potenciál és a valódi minőség, jó eredményeket érhetünk el, meglepetést okozhatunk a tornán. Több mint képesek vagyunk rá – fogalmaz eltökélten Stopira, aki a H csoportban később Uruguay és Szaúd-Arábia ellen léphet pályára.