Magyar szálakkal hangol a FIFA, az 1986-os mexikói vb-re is visszautal

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Ahogy az 1986-os mexikói világbajnokság óta mindig, 2026-ban is a magyar válogatott nélkül zajlik a labdarúgó-vb. Néhány magyar kötődésű labdarúgót azért találunk a keretekben, s a FIFA ugyanazon a napon kettejükkel is interjút jelentetett meg hivatalos oldalán. A magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira az újonc Zöld-foki-szigetekkel tenne csodát, Gyökeres Viktor a selejtezőben sokáig bukdácsoló Svédországot lőtte ki a világbajnokságra.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 12:14
Stopira a Torreense történelmi Portugál Kupa-győzelmét ünnepli, mi a Videoton szintén piros-kék mezét társítjuk a labdarúgó-vb-re készülő magyar állampolgárhoz Fotó: NurPhoto via AFP/Valter Gouveia
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Ez idő alatt szerepelt az Európa-liga főtábláján is, ahová ősszel a portugál másodosztályú Torreense színeiben térhet vissza, ugyanis a klubbal történelmet írt: a Sporting elleni fináléban Stopira lőtte a hosszabbításban a mindent eldöntő gólt, amellyel a Torreense a Portugál Kupa történetének első második ligás győztese lett.

Stopira ezzel bizonyította: csodák léteznek a futballpályán, s ezzel erőt adhat a Zöld-foki-szigetek csapatának is, amely Spanyolország elleni kezdi a vb-t.

– A keretben megvan a potenciál és a valódi minőség, jó eredményeket érhetünk el, meglepetést okozhatunk a tornán. Több mint képesek vagyunk rá – fogalmaz eltökélten Stopira, aki a H csoportban később Uruguay és Szaúd-Arábia ellen léphet pályára.

A magyar származású Gyökeres Viktor nélkül Svédország nem játszana a vb-n

Míg Stopira 38 évesen már nem alapember, s kerettagsága inkább az egyénisége, mint a játéka miatt fontos a Zöld-foki-szigeteknél, Gyökeres Viktor szinte biztosan rendre a svéd kezdőcsapat tagja lesz a tornán. A magyar származású csatár a selejtezőkön eleinte bukdácsolt csapatával, de a Nemzetek Ligája-szereplésének köszönhetően Svédország pótselejtezőt vívhatott, ott pedig Gyökeres két meccsen négy gólt szerzett, köztük a kijutást érő találatot.

Karrierem egyik, ha nem a legfontosabb gólja volt

idézi Gyökerest a FIFA oldala. Ez persze hamar megváltozhat, ha a támadó a világbajnokságon is betalál, ahol Svédország az F csoportban szerepel Tunézia, Hollandia és Japán társaságában.

 

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