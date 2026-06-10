Bár ez a keret nem tűnik annyira veretesnek, mint amilyen a Ronaldo neve fémjelezte „aranycsapat” volt, azért világsztárokat most is fellelhetünk a névsorban. Ott van mindjárt Alisson a kapuban, akit, ha éppen nem sérült, a földkerekség legjobbjának tartanak. Középső védők terén is jól el van látva a brazil válogatott, Marquinhos és Gabriel a budapesti BL-döntőben még egymás ellen harcolt, előbbi az ünneplés helyett azonnal a mindent eldöntő büntetőt rontó társához sietett. Éder Militao kiesése ugyanakkor nagy érvágás Ancelottinak – ahogy Rodrygóé és Estevaóé is a támadósorban. Persze így sem maradt gólzsákok nélkül a csapat, Raphinha villogott a Barcelonában, a 19 éves Endrick újjászületett a Lyonban, Vinícius Júnior pedig továbbra is a Real Madrid egyik erőssége, más kérdés, hogy hazája mezében eddig nemigen csillogtatta meg a tudását. A szélsővédők jelentik a keret gyenge pontját, a már említett Militao, illetve Wesley sérülése miatt, de a középpályán sincs nagy merítési lehetősége Ancelottinak.
Ancelotti beadta a derekát, de megmentő vagy kolonc lesz Neymar?
Sorozatunkban olyan csapatokat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó-világbajnokságot. A következő részben a brazil válogatott következik, amelyet bár minden vb előtt favoritként emlegetnek, régóta alulmúlja az elvárásokat. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány alakulata vérmes reményekkel érkezett meg az Egyesült Államokba, ahol a Selecao a C csoportban szerepel majd Marokkó, Skócia és Haiti ellen. Kérdés, hogy Neymar jelenléte árt neki vagy segíti-e a csapatot.
Brazil hazai pálya az Egyesült Államokban?
A világranglistán hatodik brazil válogatott a csoportelsőségért az előző vb meglepetéscsapatával, a negyedik helyezett Marokkóval küzdhet meg. A szintén itt szereplő skótok a harmadik hellyel is beérnék, ha az történelmi továbbjutást érne, míg Haiti csak asszisztálhat a nagyok versengéséhez, és már egy pont is eget rengető bravúr lenne tőle.
A szurkolók a csoportmeccseken várhatóan sárga-zöldbe öltöztetik majd a lelátót. Több mint 2,8 millió brazil él az Egyesült Államokban, és többségük éppen New York, illetve Miami környékén, ahol a Selecao két csoportmeccsét is játssza. És akkor még nem is említettük a százezreket, akik a vb miatt utaznak majd az „álmok földjére”, ezek alapján a hazai pálya is adott a brazil válogatottnak.
Már csak az a kérdés, hogy mindez elég-e a mennybemenetelhez.
A brazil válogatott vb-kerete
Brazília csoportmérkőzései
- június 14., vasárnap, 0.00, New York: Brazília–Marokkó
- június 20., szombat, 2.30, Philadelphia: Brazília–Haiti
- június 25., péntek, 0.00, Miami: Skócia–Brazília
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