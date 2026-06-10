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Ancelotti beadta a derekát, de megmentő vagy kolonc lesz Neymar?

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Sorozatunkban olyan csapatokat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó-világbajnokságot. A következő részben a brazil válogatott következik, amelyet bár minden vb előtt favoritként emlegetnek, régóta alulmúlja az elvárásokat. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány alakulata vérmes reményekkel érkezett meg az Egyesült Államokba, ahol a Selecao a C csoportban szerepel majd Marokkó, Skócia és Haiti ellen. Kérdés, hogy Neymar jelenléte árt neki vagy segíti-e a csapatot.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 10. 5:21
Neymar beválogatását követelték a brazilok, de vajon megérte? Fotó: CARL DE SOUZA Forrás: AFP
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Bár ez a keret nem tűnik annyira veretesnek, mint amilyen a Ronaldo neve fémjelezte „aranycsapat” volt, azért világsztárokat most is fellelhetünk a névsorban. Ott van mindjárt Alisson a kapuban, akit, ha éppen nem sérült, a földkerekség legjobbjának tartanak. Középső védők terén is jól el van látva a brazil válogatott, Marquinhos és Gabriel a budapesti BL-döntőben még egymás ellen harcolt, előbbi az ünneplés helyett azonnal a mindent eldöntő büntetőt rontó társához sietett. Éder Militao kiesése ugyanakkor nagy érvágás Ancelottinak – ahogy Rodrygóé és Estevaóé is a támadósorban. Persze így sem maradt gólzsákok nélkül a csapat, Raphinha villogott a Barcelonában, a 19 éves Endrick újjászületett a Lyonban, Vinícius Júnior pedig továbbra is a Real Madrid egyik erőssége, más kérdés, hogy hazája mezében eddig nemigen csillogtatta meg a tudását. A szélsővédők jelentik a keret gyenge pontját, a már említett Militao, illetve Wesley sérülése miatt, de a középpályán sincs nagy merítési lehetősége Ancelottinak.

Brazil hazai pálya az Egyesült Államokban?

A világranglistán hatodik brazil válogatott a csoportelsőségért az előző vb meglepetéscsapatával, a negyedik helyezett Marokkóval küzdhet meg. A szintén itt szereplő skótok a harmadik hellyel is beérnék, ha az történelmi továbbjutást érne, míg Haiti csak asszisztálhat a nagyok versengéséhez, és már egy pont is eget rengető bravúr lenne tőle.

A szurkolók a csoportmeccseken várhatóan sárga-zöldbe öltöztetik majd a lelátót. Több mint 2,8 millió brazil él az Egyesült Államokban, és többségük éppen New York, illetve Miami környékén, ahol a Selecao két csoportmeccsét is játssza. És akkor még nem is említettük a százezreket, akik a vb miatt utaznak majd az „álmok földjére”, ezek alapján a hazai pálya is adott a brazil válogatottnak.

Már csak az a kérdés, hogy mindez elég-e a mennybemenetelhez.

A brazil válogatott vb-kerete

  • kapusok: Alisson (Liverpool FC), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)
  • védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG)
  • középpályások: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Éderson (Atalanta), Fabinho (al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
  • támadók: Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Olympique Lyonnais), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Brazília csoportmérkőzései

  • június 14., vasárnap, 0.00, New York: Brazília–Marokkó 
  • június 20., szombat, 2.30, Philadelphia: Brazília–Haiti
  • június 25., péntek, 0.00, Miami: Skócia–Brazília

 

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