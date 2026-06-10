Ancelotti beadta a derekát, de megmentő vagy kolonc lesz Neymar?

Brazil hazai pálya az Egyesült Államokban?

A világranglistán hatodik brazil válogatott a csoportelsőségért az előző vb meglepetéscsapatával, a negyedik helyezett Marokkóval küzdhet meg. A szintén itt szereplő skótok a harmadik hellyel is beérnék, ha az történelmi továbbjutást érne, míg Haiti csak asszisztálhat a nagyok versengéséhez, és már egy pont is eget rengető bravúr lenne tőle.

A szurkolók a csoportmeccseken várhatóan sárga-zöldbe öltöztetik majd a lelátót. Több mint 2,8 millió brazil él az Egyesült Államokban, és többségük éppen New York, illetve Miami környékén, ahol a Selecao két csoportmeccsét is játssza. És akkor még nem is említettük a százezreket, akik a vb miatt utaznak majd az „álmok földjére”, ezek alapján a hazai pálya is adott a brazil válogatottnak.

Már csak az a kérdés, hogy mindez elég-e a mennybemenetelhez.

A brazil válogatott vb-kerete kapusok: Alisson (Liverpool FC), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Alisson (Liverpool FC), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio) védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG)

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) középpályások: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Éderson (Atalanta), Fabinho (al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Éderson (Atalanta), Fabinho (al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) támadók: Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Olympique Lyonnais), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Brazília csoportmérkőzései