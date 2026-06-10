A magyar válogatott újonca megfogadta Rossi tanácsát, de a góllövést másra hagyná
Finnország után Kazahsztánt is legyőzte a magyar labdarúgó-válogatott. A Debrecenben játszott mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést, a második félidőben Szoboszlai egyenlített, Schäfer bombagóllal fordított, majd a magyar válogatott újonca, Tóth Rajmund állította be a 3-1-es végeredményt. A bajnok Győr középpályásának régi álma vált valóra, és nem nagyon emlékezett a góljára, a kazah játékosok rugdosódása viszont nagyon felidegesítette.
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