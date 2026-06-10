Magyar Péter blöffje ezúttal nem jött be, könnyen a körmére éghet a Sulyok Tamás elleni bosszúhadjárat

Deák Dániel végül arra is kitért, hogy miközben továbbra sem világos, milyen módon rendeződhet a helyzet, már a köztársasági elnök lehetséges utódairól is találgatások jelentek meg.

Egy kiszivárgott közvélemény-kutatásban például Bárándy Péter neve is felmerült lehetséges köztársasági elnökjelöltként.

Nagy Attila Tibor szerint fordulóponthoz érkezett a Sulyok-ügy

Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Sulyok Tamás körül kialakult helyzetet értékelte. Szerinte az ügy egyre kellemetlenebbé válhat Magyar Péter számára. „Kezd a miniszterelnök körmére égni a Sulyok-ügy” – fogalmazott az elemző. Bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban határidőt szabott a köztársasági elnök lemondására, azonban ez eredménytelenül telt el.

Nagy Attila Tibor azt is kifogásolta, hogy Magyar Péter az ATV-ben adott interjújában nem beszélt arról, mikor nyújthatják be azt az alaptörvény-módosítást, amely lehetővé tenné a köztársasági elnök eltávolítását.

Az ATV-s interjúban Magyar Péter nem árulta el, mikor terjesztik be végre a köztársasági elnök eltávolítását lehetővé tévő alaptörvény-módosítást

– fogalmazott az elemző. A bejegyzés szerint ugyanakkor a miniszterelnök újabb egyeztetést kezdeményezne az államfővel.

Annyit megtudtunk, hogy most négyszemközti találkozót akar az elnökkel. Amikor nincsen fültanú, szabadabban lehet keményebben beszélni, akár fenyegetőzni is…

– írta Nagy Attila Tibor.

Mint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában megerősítette, hogy a köztársasági elnök elmozdításának folyamata nem állt le, csupán annak „nem látható, jogszabály-előkészítési szakaszai” zajlanak. A miniszterelnök azt állította, hogy többször is egyeztetett Sulyok Tamással.

– Újra meg fogom keresni az elnök urat, négyszemközt fogunk leülni. Szerintem nincs szükség fegyverhordozókra vagy felesleges szereplőkre. Lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, hogy amennyiben nem sikerül megállapodásra jutniuk, „rövidesen a formális eljárás útján fognak eljárni.”