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Magyar Péter blöffje ezúttal nem jött be, könnyen a körmére éghet a Sulyok Tamás elleni bosszúhadjárat

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sulyok tamáselemzésMagyar Péter

Magyar Péter blöffje ezúttal nem jött be, könnyen a körmére éghet a Sulyok Tamás elleni bosszúhadjárat

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Lejárt Magyar Péter ultimátuma, de Sulyok Tamás nem mondott le, és nem is távolították el a hivatalából. A köztársasági elnök meglephette a miniszterelnököt azzal, hogy nem távozott önként, most Magyar Péternek kell magyarázkodnia.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 9:15
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Deák Dániel végül arra is kitért, hogy miközben továbbra sem világos, milyen módon rendeződhet a helyzet, már a köztársasági elnök lehetséges utódairól is találgatások jelentek meg. 

Egy kiszivárgott közvélemény-kutatásban például Bárándy Péter neve is felmerült lehetséges köztársasági elnökjelöltként.

Nagy Attila Tibor szerint fordulóponthoz érkezett a Sulyok-ügy

Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Sulyok Tamás körül kialakult helyzetet értékelte. Szerinte az ügy egyre kellemetlenebbé válhat Magyar Péter számára. „Kezd a miniszterelnök körmére égni a Sulyok-ügy” – fogalmazott az elemző. Bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban határidőt szabott a köztársasági elnök lemondására, azonban ez eredménytelenül telt el.

Nagy Attila Tibor azt is kifogásolta, hogy Magyar Péter az ATV-ben adott interjújában nem beszélt arról, mikor nyújthatják be azt az alaptörvény-módosítást, amely lehetővé tenné a köztársasági elnök eltávolítását.

Az ATV-s interjúban Magyar Péter nem árulta el, mikor terjesztik be végre a köztársasági elnök eltávolítását lehetővé tévő alaptörvény-módosítást

– fogalmazott az elemző. A bejegyzés szerint ugyanakkor a miniszterelnök újabb egyeztetést kezdeményezne az államfővel.

Annyit megtudtunk, hogy most négyszemközti találkozót akar az elnökkel. Amikor nincsen fültanú, szabadabban lehet keményebben beszélni, akár fenyegetőzni is…

– írta Nagy Attila Tibor.

Mint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában megerősítette, hogy a köztársasági elnök elmozdításának folyamata nem állt le, csupán annak „nem látható, jogszabály-előkészítési szakaszai” zajlanak. A miniszterelnök azt állította, hogy többször is egyeztetett Sulyok Tamással.

– Újra meg fogom keresni az elnök urat, négyszemközt fogunk leülni. Szerintem nincs szükség fegyverhordozókra vagy felesleges szereplőkre. Lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, hogy amennyiben nem sikerül megállapodásra jutniuk, „rövidesen a formális eljárás útján fognak eljárni.”

Sulyok Tamás ugyanakkor a svájci Weltwoche-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a vele szemben megfogalmazott kifogások „kizárólag politikai természetűek”, és úgy fogalmazott: 

A magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a magyar köztársasági elnököt.

Az államfő hozzátette: „A köztársasági elnöknek politikai kérdésekben semmiféle megszólalási kötelezettsége nincsen”, mivel feladata, hogy „ki kell fejeznie a nemzet egységét”.


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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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