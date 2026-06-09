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Magyar Péter a fékek és ellensúlyok megerősítéséről beszélt, de Sulyok Tamást mégis leváltaná

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Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, ma nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely az uniós források lehívásához szükséges feltételek teljesítését szolgálja. A kormány bővítheti az Integritás Hatóság jogköreit, a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatok benyújtását pedig büntethetővé teheti.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 20:07
Magyar Péter az ATV-n (Forrás: ATV)
Fotó: ATV
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Magyar Péter kitért a devizahitelesek ügyére is. Elmondása szerint a parlament által elfogadott módosítás nem végleges megoldás, hanem időt biztosít egy átfogó szabályozás kidolgozására. Szerinte az igazságügyi miniszternek egyeztetnie kell a devizahitelesek képviselőivel, a bankszektor szereplőivel és az igazságszolgáltatás szakmai vezetőivel.

Magyar Péter hangsúlyozta: a módosító javaslatot személyesen kérte, és örül annak, hogy azt a parlament egyhangúlag fogadta el. Magyar Péter szerint

az elmúlt időszakban nőtt az érdeklődés az Országgyűlés munkája iránt, és ismét valódi viták zajlanak a plenáris üléseken.

Az ukrán–magyar tárgyalásokról szólva annyit mondott: feszült egyeztetésen vannak túl a felek.

Magyar Péter szerint a fékek és ellensúlyok rendszerét erősíteni kell, de Sulyok Tamást lemondatná

A miniszterelnök szerint a kormány egyik legfontosabb célja a fékek és ellensúlyok rendszerének megerősítése, valamint az állami működés átláthatóbbá tétele.

Rónai Egon műsorvezető felvetette, hogy Sulyok Tamás nem mondott le a Tisza által megszabott határidőig. Magyar Péter azt mondta, ő igazából tiszteli a köztársasági elnöki intézményt, annak ellenére, hogy folyamatosan lemondásra szólítja fel az elnököt. Szerinte ez az intézmény fontos a fékek és ellensúlyok rendszerében. Azt mondta, neki nincs jelöltje Sulyok Tamás helyére, az embereket akarják bevonni az erről szóló döntéshozatalba. Azt is közölte, ismét megkeresi az államfőt, és négyszemközt próbál beszélni vele annak érdekében, hogy Sulyok Tamás mondjon le.


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Borítókép: Magyar Péter az ATV stúdiójában (Forrás: képernyőkép)

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