Itt a Tisza módosítása: így változna a kekvák sorsa az alaptörvényben

Melléthei-Barna Márton jelezte,

ezt a kérdést nem alaptörvényi szinten, hanem a kekvák megszüntetésekor, egyedi esetenként kell kezelni.

A javaslat indoklása szerint a hatályos alkotmányos szabályozás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jogállását a nemzeti vagyonra vonatkozó rendelkezések között szabályozza.

A hatályon kívül helyezés indoka, hogy a kekva mint különleges jogintézmény a jövőben ne a nemzeti vagyon kezelésének tartós, általános alkotmányos modelljeként jelenjen meg, hanem a záró és vegyes rendelkezések között, a már létrejött alapítványokra vonatkozó átmeneti szabályokként.

Ez egyértelművé teszi, hogy a módosítás nem a kekva-rendszer fenntartását, hanem annak alkotmányosan rendezett kivezetését célozza.

Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseit kiegészítő pont a már működő kekvákra vonatkozó átmeneti alkotmányos szabályokat határozza meg, ugyanakkor biztosítja, hogy a visszaszállás ne az alaptörvény-módosítás hatálybalépéséhez, hanem az adott alapítvány megszűnéséhez kapcsolódjon.

Ez a megoldás biztosítja, hogy a kekvák a megszüntetésükig rendezett, átmeneti keretek között működhessenek – olvasható az indoklásban.