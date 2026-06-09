Itt a Tisza módosítása: így változna a kekvák sorsa az alaptörvényben

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A törvényalkotási bizottság elfogadta azt a módosító javaslatot, amely átmeneti szabályok közé helyezné a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetének rendezését.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 19:26
Fotó: Havran Zoltán Forrás: MW
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Melléthei-Barna Márton jelezte, 

ezt a kérdést nem alaptörvényi szinten, hanem a kekvák megszüntetésekor, egyedi esetenként kell kezelni.

A javaslat indoklása szerint a hatályos alkotmányos szabályozás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jogállását a nemzeti vagyonra vonatkozó rendelkezések között szabályozza.

A hatályon kívül helyezés indoka, hogy a kekva mint különleges jogintézmény a jövőben ne a nemzeti vagyon kezelésének tartós, általános alkotmányos modelljeként jelenjen meg, hanem a záró és vegyes rendelkezések között, a már létrejött alapítványokra vonatkozó átmeneti szabályokként. 

Ez egyértelművé teszi, hogy a módosítás nem a kekva-rendszer fenntartását, hanem annak alkotmányosan rendezett kivezetését célozza.

Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseit kiegészítő pont a már működő kekvákra vonatkozó átmeneti alkotmányos szabályokat határozza meg, ugyanakkor biztosítja, hogy a visszaszállás ne az alaptörvény-módosítás hatálybalépéséhez, hanem az adott alapítvány megszűnéséhez kapcsolódjon.

Ez a megoldás biztosítja, hogy a kekvák a megszüntetésükig rendezett, átmeneti keretek között működhessenek – olvasható az indoklásban.

Borítókép: Országgyűlés (Forrás: MW/Havran Zoltán)


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