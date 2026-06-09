Borítókép: Biró Ferenc, az Integritás Hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsított elnöke (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)
A Fidesz szánalmas előremenekülési kísérletnek tartja az Integritás Hatóság elnökének vádaskodását
Biró Ferenc indokolatlannak és politikai indíttatásúnak látja az ellene indult eljárást. Az Integritás Hatóság elnöke szerint nem véletlen, hogy akkor emelnek ellene vádat, amikor a kormány beterjesztette az antikorrupciós törvényjavaslatot, amely jelentősen bővítené a hatóság eszköztárát.
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