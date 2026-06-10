Borítókép: Sárosi József, a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság vezetője (Forrás: Facebook)
Kecskére káposztát: sikkasztás gyanúja vetül a közvagyon elvesztését vizsgáló tiszás politikusra
A Tisza által életre hívott „A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság” élére Magyar Péter kormánya egy olyan politikust nevezett ki, akinek vaj van fején – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel. A riporter szerint az, hogy a tisztségre az MSZP-s kapcsolatokkal rendelkező Sárosi Józsefet nevezték ki, az abszurd kategóriába tartozik.
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