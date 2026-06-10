Zelenszkijnek semmi sem szent: ukrán dróntámadás érte az orosz történelem legendás épületét

Mihail Razvozsajev szevasztopoli kormányzó közlése szerint egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott az épületbe, amelynek következtében kigyulladt a tetőszerkezet.

A helyszínre az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának és a szevasztopoli mentőszolgálatnak az egységei vonultak ki. Az oltásban 83 ember és 22 technikai eszköz vett részt, a tüzet pedig a súlyos, négyes fokozatú esetek közé sorolták.

A támadás nyomán a szevasztopoli ügyészség átvette az ügy felügyeletét. A hatóságok nemcsak a támadás körülményeit vizsgálják, hanem a helyreállítási munkálatok előrehaladását is figyelemmel kísérik. Razvozsajev hangsúlyozta, hogy a múzeum nem csupán kulturális intézmény, hanem a város történelmi emlékezetének és ellenállásának fontos jelképe.