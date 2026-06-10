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Zelenszkijnek semmi sem szent: ukrán dróntámadás érte az orosz történelem legendás épületét

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Lángok csaptak fel Szevasztopol egyik legismertebb történelmi emlékhelyén, miután dróntámadás érte a krími háború emlékét őrző panorámamúzeumot. Nem csupán egy múzeum sérült meg: az orosz hatóságok szerint a város történelmének és ellenállásának egyik legfontosabb jelképét támadták. Az incidens után vizsgálat indult, miközben Oroszország több térségében is fokozódtak a dróntámadások.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 12:29
Orosz–ukrá háború (Fotó: AFP)
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Mihail Razvozsajev szevasztopoli kormányzó közlése szerint egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott az épületbe, amelynek következtében kigyulladt a tetőszerkezet. 

A helyszínre az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának és a szevasztopoli mentőszolgálatnak az egységei vonultak ki. Az oltásban 83 ember és 22 technikai eszköz vett részt, a tüzet pedig a súlyos, négyes fokozatú esetek közé sorolták.

A támadás nyomán a szevasztopoli ügyészség átvette az ügy felügyeletét. A hatóságok nemcsak a támadás körülményeit vizsgálják, hanem a helyreállítási munkálatok előrehaladását is figyelemmel kísérik. Razvozsajev hangsúlyozta, hogy a múzeum nem csupán kulturális intézmény, hanem a város történelmi emlékezetének és ellenállásának fontos jelképe.

A kormányzó emlékeztetett arra is, hogy az épület a II. világháború idején, Szevasztopol 1942-es ostromakor súlyos károkat szenvedett a német bombázások során, később azonban helyreállították. Közlése szerint a mostani károk felmérése után a múzeumot és a panorámaképet ismét helyre kívánják állítani.

A múzeumot ért csapás egy szélesebb dróntámadás-sorozat része volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint június 9-én este 20 óra és június 10-én reggel 7 óra között a légvédelem összesen 326 ukrán drónt semmisített meg húsz orosz régió és a Fekete-tenger térsége felett. A tárca szerint több drón Moszkva irányába tartott.

A beszámolók szerint a Krímben az éjszakai vasúti közlekedést is korlátozták, miután egy korábbi dróntámadás során találat érte a Moszkva és Szimferopol között közlekedő egyik személyvonat mozdonyát. A támadásban a mozdonyvezető segédje életét vesztette, a mozdonyvezető megsérült, az utasok azonban nem.

A katari hírtelevízió arról is beszámolt, hogy a közelmúlt támadásai nyomán üzemanyag-ellátási nehézségek alakultak ki a Krímben. Emellett több orosz régióból, köztük a Szamarai, a Rosztovi és a Vlagyimiri területről is dróntámadásokról és ipari létesítményeket érintő tüzekről érkeztek jelentések.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

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