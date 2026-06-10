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Trump megszólalt Netanjahu jövőjével kapcsolatban, nem várt kijelentést tett

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Donald Trump amerikai elnök kétségeit fejezte ki Benjamin Netanjahu politikai jövőjével kapcsolatban, miután egy friss felmérés azt mutatja, hogy az izraeliek többsége nem kér belőle. Bár a jobboldali szavazók többsége továbbra is Netanjahu mellett áll, a jobbközéptől a baloldalig, valamint az arab választók körében is többségben vannak azok, akik ellenzik az újabb indulását.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 10. 12:17
Trump szerint az izraeli miniszterelnök pályafutása a végéhez közeledhet Forrás: AFP
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Netanjahu továbbra is az izraeli politika egyik legmegosztóbb szereplője

Sokan őt teszik felelőssé azokért a stratégiai hibákért, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a Hamász 2023. október 7-én végrehajthassa véres támadását. 

Emellett azzal is vádolják, hogy korrupciós ügyekbe keveredett, valamint politikájával gyengíti az ország demokratikus intézményeit.

Támogatói ezzel szemben a háborús időszakban tanúsított vezetői szerepét és nemzetközi kapcsolatrendszerét hangsúlyozzák. 

Kiemelik a Donald Trumppal és más külföldi vezetőkkel kialakított viszonyát is. 

Netanjahu helyzetét erősíti, hogy a novemberi előválasztáson nem akadt kihívója, a politikai elemzők szerint pedig továbbra is meghatározó befolyással rendelkezik a kormánypárt és a parlamenti frakciók felett.

Ellenfelei szerint megosztó politikát folytat, korrupt, és tudatosan gyengíti az izraeli demokratikus intézményeket
Ellenfelei szerint megosztó politikát folytat, korrupt és tudatosan gyengíti az izraeli demokratikus intézményeket. Fotó: AFP

A legtöbb felmérés alapján a Benjamin Netanjahut támogató jobboldali pártok jelenleg nem rendelkeznének elegendő támogatottsággal a parlamenti többség megszerzéséhez. 

Több kutatás ugyanakkor azt jelzi, hogy a vele szemben álló cionista erők csak szűk előnyre tehetnének szert a knesszetben. A The Times of Israel ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az izraeli közvélemény-kutatások eredményei gyakran pontatlanok. Ráadásul még hónapok vannak hátra a voksolásig, így a politikai erőviszonyok jelentősen változhatnak. Donald Trump kedden arról beszélt Jonathan Karlnak, az ABC News újságírójának, hogy szerinte továbbra is nyitott kérdés, Benjamin Netanjahu folytatni kívánja-e politikai pályafutását.

Nem tudom, fantasztikus karriert futott be

– idézte Trumpot Karl az X-en. Az amerikai elnök hozzátette: Netanjahu háborús miniszterelnök, de a háború előbb-utóbb véget ér, ezért szerinte kérdés, hogy utána is folytatni akarja-e.

Az Izraeli Demokrácia Intézet felmérése szerint az izraeliek 61 százaléka nem szeretné, hogy Netanjahu újrainduljon a választáson, míg 35 százalék támogatná ezt. A felmérések szerint Netanjahu elsősorban a jobboldali szavazók támogatására számíthat, míg a politikai közép, a baloldal és az arab választók többsége nem támogatná őt.

A felmérés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a zsidó izraeliek közül többen tartják esélyesebbnek a Netanjahu-párti blokkot a következő kormány megalakítására.

 

Trump dührohamot kapott: üvöltözve esett neki Netanjahunak

Lapunk a hónap elején arról is beszámolt, hogy Donald Trump teljesen kiborult. Az amerikai elnök elképesztő dühvel hívta fel Benjamin Netanjahut, akinek azt mondta: 

Megőrültél, nélkülem már börtönben lennél.

Az amerikai elnök szerint Izrael túlzott katonai válaszokat adott a Hezbollah támadásaira.

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu (Fotó: AFP)

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