Trump megszólalt Netanjahu jövőjével kapcsolatban, nem várt kijelentést tett

Netanjahu továbbra is az izraeli politika egyik legmegosztóbb szereplője

Sokan őt teszik felelőssé azokért a stratégiai hibákért, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a Hamász 2023. október 7-én végrehajthassa véres támadását.

Emellett azzal is vádolják, hogy korrupciós ügyekbe keveredett, valamint politikájával gyengíti az ország demokratikus intézményeit.

Támogatói ezzel szemben a háborús időszakban tanúsított vezetői szerepét és nemzetközi kapcsolatrendszerét hangsúlyozzák.

Kiemelik a Donald Trumppal és más külföldi vezetőkkel kialakított viszonyát is.

Netanjahu helyzetét erősíti, hogy a novemberi előválasztáson nem akadt kihívója, a politikai elemzők szerint pedig továbbra is meghatározó befolyással rendelkezik a kormánypárt és a parlamenti frakciók felett.

Ellenfelei szerint megosztó politikát folytat, korrupt és tudatosan gyengíti az izraeli demokratikus intézményeket. Fotó: AFP

A legtöbb felmérés alapján a Benjamin Netanjahut támogató jobboldali pártok jelenleg nem rendelkeznének elegendő támogatottsággal a parlamenti többség megszerzéséhez.

Több kutatás ugyanakkor azt jelzi, hogy a vele szemben álló cionista erők csak szűk előnyre tehetnének szert a knesszetben. A The Times of Israel ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az izraeli közvélemény-kutatások eredményei gyakran pontatlanok. Ráadásul még hónapok vannak hátra a voksolásig, így a politikai erőviszonyok jelentősen változhatnak. Donald Trump kedden arról beszélt Jonathan Karlnak, az ABC News újságírójának, hogy szerinte továbbra is nyitott kérdés, Benjamin Netanjahu folytatni kívánja-e politikai pályafutását.

Nem tudom, fantasztikus karriert futott be

– idézte Trumpot Karl az X-en. Az amerikai elnök hozzátette: Netanjahu háborús miniszterelnök, de a háború előbb-utóbb véget ér, ezért szerinte kérdés, hogy utána is folytatni akarja-e.