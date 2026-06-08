Kiszivárogtak a brüsszeli tervek: azt is szabályoznák, hogy az embereknek mikor szabad mosniuk, főzniük és fűteniük
Az Európai Bizottság olyan rendszer bevezetését készíti elő, amely a háztartásokat arra ösztönözné, hogy az áramfogyasztást a rendelkezésre álló kapacitásokhoz igazítsák. Brüsszel célja a villamosenergia-hálózat tehermentesítése, különösen az egyre energiaigényesebb mesterséges intelligencia-adatközpontok miatt. Az uniós statisztikák szerint ezek a központok már most az európai áramfelhasználás jelentős részéért felelnek és ez az arány a következő években tovább fog emelkedni. Brüsszel arra akarja ösztönözni a polgárokat, hogy takarékoskodjanak az árammal.
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