Úgy megvertek egy ózdi nyugdíjast a lakásán, hogy csak két nappal később tudott segítségért mozdulni

A nő tovább bántalmazta a nyugdíjast, aztán a férfi vádlott erőteljesen arcon ütötte, így a sértett ismét a földre esett. Közben mindketten folyamatosan pénzt követeltek tőle és életveszélyesen fenyegették. A férfi lefogta a nyugdíjast, miközben a nő egy bográcsállvánnyal a bordáira ütött, majd egy utólag meg nem határozható eszközzel a sértett fejét találta el. Az idős férfi ekkor elájult. A két terhelt a zsebében megtalálta pénztárcáját, és 15 ezer forint készpénzzel, illetve egy bankkártyával távozott a helyszínről. A sértett két nappal később tudott kimozdulni a lakásból, ekkor a fia értesítette a rendőrséget.

A bíróság a vádlottakat társtettesként, felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettében, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettében – és a nőt egy kisebb súlyú vétségben is – bűnösnek mondta ki, őket ezért személyenként tíz év szabadságvesztésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint velük szemben szintén személyenként 7500 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.