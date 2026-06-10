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Úgy megvertek egy ózdi nyugdíjast a lakásán, hogy csak két nappal később tudott segítségért mozdulni

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Ítéletet hozott az Ózdi Járásbíróság annak a két vádlottnak az ügyében, akik egy idős férfit bántalmaztak ózdi otthonában az értékei megszerzése érdekében. Az ítéleti tényállás szerint a nő és a sértett férfi alkalmanként találkoztak. A nő 2024. július 11-én az éjszakát a férfi lakásán töltötte, mert tudta, hogy a sértett másnap fog nyugdíjat kapni.

Magyar Nemzet
Forrás: Miskolci Törvényszék2026. 06. 10. 12:43
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illusztráció Forrás: Pexels
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A nő tovább bántalmazta a nyugdíjast, aztán a férfi vádlott erőteljesen arcon ütötte, így a sértett ismét a földre esett. Közben mindketten folyamatosan pénzt követeltek tőle és életveszélyesen fenyegették. A férfi lefogta a nyugdíjast, miközben a nő egy bográcsállvánnyal a bordáira ütött, majd egy utólag meg nem határozható eszközzel a sértett fejét találta el. Az idős férfi ekkor elájult. A két terhelt a zsebében megtalálta pénztárcáját, és 15 ezer forint készpénzzel, illetve egy bankkártyával távozott a helyszínről. A sértett két nappal később tudott kimozdulni a lakásból, ekkor a fia értesítette a rendőrséget.

A bíróság a vádlottakat társtettesként, felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettében, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettében – és a nőt egy kisebb súlyú vétségben is – bűnösnek mondta ki, őket ezért személyenként tíz év szabadságvesztésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint velük szemben szintén személyenként 7500 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

Súlyosító körülményként értékelték mindkét terheltnél a büntetett előéletet, a társtettesi elkövetést, a rablási cselekmény többszörös minősültségét, a bűncselekmény elszaporodottságát, az önhibából eredő ittas állapotot, a bántalmazás elhúzódó jellegét, a sértett többszörös sérülését, illetve a nő esetében azt, hogy felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt, a férfi esetében pedig azt, hogy több büntetőeljárás hatálya alatt követte el a cselekményeket. Enyhítő körülmény volt az I. rendű vádlott javára, hogy a bankkártya lefoglalása útján a kár részben megtérült.

Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek.

 

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Pilhál György
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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