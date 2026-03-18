Dunaújvárosban is hatalmas tömeg állt ki a háború ellen Orbán Viktorral – kövesse nálunk élőben! + videó

Rengetegen kíváncsiak a miniszterelnök felszólalására.

2026. 03. 18. 18:12
Dunaújváros Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Radics Gigi és Curtis fellépése vezette fel Dunaújvárosban Orbán Viktor felszólalását, amelyre zsúfolásig megtelt a Dózsa György tér a kormányfő országjárásának újabb állomásán.

A téren már rengetegen összegyűltek – jelentkezett be a gyűlés helyszínéről Curtis, aki Radics Gigivel lépett fel Orbán Viktor felszólalása előtt.

Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén február 28-án, egyre erősödő támogatással futunk neki az áprilisi országgyűlési választásnak – közölte Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke, a Fidesz választókerületi elnöke.

A Fidesz politikusa jelezte: most is hasonló csatát szeretnének megnyerni, mint korábban. Kiemelte, hogy a kormánypártok a 2022-es országgyűlési és a 2024-es önkormányzati választásokon is jelentős győzelmeket arattak.

Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk. A Fidesz jelenti a biztonságot

– fogalmazott a választás tétjéről Molnár Krisztián. A fideszes jelölt azt kérte, hogy Mészáros Lajost, a kormánypártok helyi jelöltjét támogassák a dunaújvárosiak.

– Vitánk van Brüsszellel, a Tisza ugyanis bejelentette, hogy megakadályozzák Paks 2 bővítését és felszámolják az alapítványi egyetemeket – emelte ki Süli János, Paks országgyűlési képviselője. Szerinte ez a döntés súlyosan érintené a térséget, mind a dunaújvárosi egyetemet, mind pedig az atomerőművet. Kiemelte: az alapítványi működés eredményeként javultak a dunaújvárosi egyetem kapcsolatai a munkaerőpiaci szereplőkkel és a nemzetközi partnerekkel is. Az ösztöndíjakat 50 százalékkal sikerült emelni a kormány újabb programjának köszönhetően – tette hozzá.

– A paksi atomerőmű építésével kapcsolatban

Brüsszelt már megnyertük, nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is a magyar kormánynak, Orbán Viktornak volt igaza.

Az atomerőmű építésére 2022 augusztusára minden engedélyünk megvolt, a háború és a szankciók miatt azonban az első betonöntés 2026-ra csúszott – emlékeztetett Süli János. Rámutatott: ebből is látszik, hogy a térségnek kiemelten szüksége van a békére.

Dunaújváros
Megtelt a Dózsa György tér Dunaújvárosban Orbán Viktor fórumán (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A helyi fejlesztések mellett a miniszterelnök részletesen beszélt

az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.

 

Az országjárás következő helyszínei:

  • Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér.
  • Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér.
  • Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ.

Borítókép: Orbán Viktort tömeg fogadta Dunaújvárosban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
