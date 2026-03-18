Dunaújvárosban is hatalmas tömeg állt ki a háború ellen Orbán Viktorral – kövesse nálunk élőben! + videó

Radics Gigi és Curtis fellépése vezette fel Dunaújvárosban Orbán Viktor felszólalását, amelyre zsúfolásig megtelt a Dózsa György tér a kormányfő országjárásának újabb állomásán.

A téren már rengetegen összegyűltek – jelentkezett be a gyűlés helyszínéről Curtis, aki Radics Gigivel lépett fel Orbán Viktor felszólalása előtt.

Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén február 28-án, egyre erősödő támogatással futunk neki az áprilisi országgyűlési választásnak – közölte Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke, a Fidesz választókerületi elnöke.

A Fidesz politikusa jelezte: most is hasonló csatát szeretnének megnyerni, mint korábban. Kiemelte, hogy a kormánypártok a 2022-es országgyűlési és a 2024-es önkormányzati választásokon is jelentős győzelmeket arattak.

Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk. A Fidesz jelenti a biztonságot

– fogalmazott a választás tétjéről Molnár Krisztián. A fideszes jelölt azt kérte, hogy Mészáros Lajost, a kormánypártok helyi jelöltjét támogassák a dunaújvárosiak.

– Vitánk van Brüsszellel, a Tisza ugyanis bejelentette, hogy megakadályozzák Paks 2 bővítését és felszámolják az alapítványi egyetemeket – emelte ki Süli János, Paks országgyűlési képviselője. Szerinte ez a döntés súlyosan érintené a térséget, mind a dunaújvárosi egyetemet, mind pedig az atomerőművet. Kiemelte: az alapítványi működés eredményeként javultak a dunaújvárosi egyetem kapcsolatai a munkaerőpiaci szereplőkkel és a nemzetközi partnerekkel is. Az ösztöndíjakat 50 százalékkal sikerült emelni a kormány újabb programjának köszönhetően – tette hozzá.

– A paksi atomerőmű építésével kapcsolatban

Brüsszelt már megnyertük, nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is a magyar kormánynak, Orbán Viktornak volt igaza.

Az atomerőmű építésére 2022 augusztusára minden engedélyünk megvolt, a háború és a szankciók miatt azonban az első betonöntés 2026-ra csúszott – emlékeztetett Süli János. Rámutatott: ebből is látszik, hogy a térségnek kiemelten szüksége van a békére.