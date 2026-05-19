Donald Tusk hoppon maradt

Újabb kellemetlen helyzetbe került Varsó, miután a Pentagon váratlanul visszavonta több ezer amerikai katona Lengyelországba tervezett telepítését. Donald Tusk ugyan továbbra is nélkülözhetetlennek nevezte az Egyesült Államokkal való együttműködést, de már nyíltan kiszámíthatóságot és nagyobb tiszteletet követelt Washingtontól. A lengyel vezetés számára különösen érzékeny a döntés, mivel korábban abban bíztak, hogy a Németországból kivont amerikai erők egy része Lengyelországba kerülhet.

2026. 05. 19. 14:24
Forrás: AFP
A politikus május 18-án beszélt erről egy katonai megállapodás aláírásához kapcsolódó rendezvényen, amely egy hivatalos karbantartó központ létrehozásáról szólt az M1 Abrams harckocsik hajtóműveinek szervizelésére.

Tusk úgy vélekedett, hogy lengyel szemszögből a transzatlanti összefogás a nemzetközi rendszer biztonságának és stabilitásának alapja. Megfogalmazása szerint ez az együttműködés olyan nemzetközi rendet véd, amely képes megelőzni a világméretű konfliktusokat. Hangsúlyozta azt is, hogy a lengyel–amerikai és európai–amerikai partnerség nélkülözhetetlen, ennek fenntartását pedig Lengyelország feladatának nevezte.

A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy Varsó partnereitől kölcsönös tiszteletet és előre tervezhető együttműködést vár el. Szavai szerint ugyanazokat az elveket kérik számon szövetségeseiken, amelyeket Lengyelország maga is képvisel.

Nemrég a Pentagon váratlanul lefújta mintegy négyezer amerikai katona Lengyelországba tervezett rotációs telepítését. Mindez azután történt, hogy Washington a következő hónapokra legalább ötezer katona kivonásáról döntött a németországi támaszpontokról.

A háttérben összefüggés lehet a Donald Trump amerikai elnök és Németország között kialakuló, az iráni háborúval kapcsolatos feszültségekkel. Egy NATO-s tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy ezek a pótló erők nem szerepeltek a szövetség elrettentési és védelmi stratégiájában.

A fejlemény ugyanakkor kedvezőtlen fogadtatásra számíthat Lengyelországban, ahol már hetek óta felmerült annak lehetősége, hogy a Németországból távozó amerikai katonák egy részét lengyel területre helyezik át.

Lengyelországot meghatározó szereplőnek tekintik a NATO keleti védelmi vonalában Oroszországgal szemben a 2022-es ukrajnai invázió óta.

Pawel Zalewski a TOK FM rádiónak úgy nyilatkozott, hogy a Washingtonnal kialakult helyzetet egy elszigetelt incidensként kezelik, és bíznak benne, hogy még a héten sikerül tisztázniuk a félreértést. Zalewski szerint úgy tűnik, a Pentagon hirtelen módon kezeli az ügyet. Hozzátette: számára meglepő a történtek alakulása, mivel korábban a felek nyíltan működtek együtt és folyamatosan tájékoztatták egymást minden lépésről.

Karol Nawrocki kijelentette, hogy Lengyelország készen áll a Németországból áthelyezett katonák fogadására.

Eközben Mark Rutte igyekezett kisebb jelentőségűnek beállítani a létszámcsökkentést, kiemelve, hogy az Egyesült Államok európai katonai jelenléte továbbra is számottevő. A Pentagon hangsúlyozta, hogy a csapatkivonási döntés hosszabb előkészítés eredménye volt, és nem hirtelen született. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
