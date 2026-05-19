Donald Tusk hoppon maradt

A politikus május 18-án beszélt erről egy katonai megállapodás aláírásához kapcsolódó rendezvényen, amely egy hivatalos karbantartó központ létrehozásáról szólt az M1 Abrams harckocsik hajtóműveinek szervizelésére.

Tusk úgy vélekedett, hogy lengyel szemszögből a transzatlanti összefogás a nemzetközi rendszer biztonságának és stabilitásának alapja. Megfogalmazása szerint ez az együttműködés olyan nemzetközi rendet véd, amely képes megelőzni a világméretű konfliktusokat. Hangsúlyozta azt is, hogy a lengyel–amerikai és európai–amerikai partnerség nélkülözhetetlen, ennek fenntartását pedig Lengyelország feladatának nevezte.

A lengyel miniszterelnök arról is beszélt, hogy Varsó partnereitől kölcsönös tiszteletet és előre tervezhető együttműködést vár el. Szavai szerint ugyanazokat az elveket kérik számon szövetségeseiken, amelyeket Lengyelország maga is képvisel.

Nemrég a Pentagon váratlanul lefújta mintegy négyezer amerikai katona Lengyelországba tervezett rotációs telepítését. Mindez azután történt, hogy Washington a következő hónapokra legalább ötezer katona kivonásáról döntött a németországi támaszpontokról.

Hegseth halted a routine rotation of ~4,000 US troops to Poland.



Pentagon staff and European allies were blindsided.



Deployment was planned, and some personnel with equipment had already started arriving — Politico. 1/ pic.twitter.com/EYUC1dTlFE — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 17, 2026

A háttérben összefüggés lehet a Donald Trump amerikai elnök és Németország között kialakuló, az iráni háborúval kapcsolatos feszültségekkel. Egy NATO-s tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy ezek a pótló erők nem szerepeltek a szövetség elrettentési és védelmi stratégiájában.

A fejlemény ugyanakkor kedvezőtlen fogadtatásra számíthat Lengyelországban, ahol már hetek óta felmerült annak lehetősége, hogy a Németországból távozó amerikai katonák egy részét lengyel területre helyezik át.

Lengyelországot meghatározó szereplőnek tekintik a NATO keleti védelmi vonalában Oroszországgal szemben a 2022-es ukrajnai invázió óta.