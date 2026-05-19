Merkel elárulta, hogy vállalja-e, hogy Putyinnal tárgyaljon

Merz egy berlini sajtótájékoztatón bolgár partnerével közösen arról beszélt, hogy elsődleges célként Moszkva tárgyalási hajlandóságának erősítését látják. Szerinte amíg az orosz vezetés nem kész a tárgyalásra, addig az európai képviselet kérdésében sem szükséges döntést hozni.

Merkel még kormányzása idején diplomáciai lépéseket sürgetett

A 2005 és 2021 között hivatalban lévő Merkel felidézte, hogy 2021 októberében, utolsó Európai Tanács-ülésén – négy hónappal az Ukrajna elleni teljes körű orosz háború megindítása előtt – javasolta egy EU és Oroszország közötti diplomáciai együttműködési forma létrehozását. Elmondása szerint a kezdeményezés azért bukott el, mert a tagállamok nem jutottak közös nevezőre Moszkva kezelésének kérdésében.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a vitákat addig kell folytatni, amíg közös álláspont nem alakul ki. Hozzátette: a diplomácia a hidegháború idején is fontos szerepet játszott.

Az elmúlt években Merkel politikai örökségét is egyre több kritika érte a Németország és Oroszország közötti megnövekedett energiafüggőség miatt, amely kormányzása időszakában alakult ki. A bírálatok azután erősödtek fel, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.

Korábbi tárgyalási tapasztalatai miatt – amelyeket Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel szerzett – Merkel neve lehetséges uniós békeközvetítőként is felmerült.

A volt német kancellár ugyanakkor közölte: hivatalához nem érkezett ilyen irányú megkeresés. Kiemelte azt is, hogy hiteles tárgyalásokat szerinte csak valódi politikai felhatalmazással rendelkező szereplők folytathatnak. Ezzel kapcsolatban a Krím 2014-es illegális annektálását követő időszak Putyinnal kapcsolatos tapasztalataira hivatkozott.

Merkel szerint annak idején Putyinnal azért tudtak tárgyalni, mert kancellárként politikai súlya volt.

Úgy vélte, ilyen helyzetekben a felelősséget nem lehet másokra áthárítani, a vezetőknek saját maguknak kell kézben tartaniuk a folyamatokat. A 2014-ben és 2015-ben létrejött minszki megállapodások, amelyeket Merkel és francia partnere közvetített a kelet-ukrajnai harcok leállítása érdekében, végül nem vezettek tartós tűzszünethez. A megállapodások megsértése éveken keresztül folytatódott, mielőtt Oroszország teljes körű háborút indított volna.

