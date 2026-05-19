Kaja Kallas szerint Oroszország gyenge

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint Moszkva jelenleg nincs a legjobb helyzetben, ezt pedig ki kéne használni. Kaja Kallas szerint miután Oroszország gyenge pozícióban van, így elérkezett az ideje, hogy tárgyalóasztalhoz ültessék.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 7:33
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Azt a főképviselő nem részletezte, hogy mire is alapozza ezt a kijelentését, azonban az elmúlt időszakban több szakértő is arról beszélt, hogy Moszkva narratívája megváltozott. Az idei győzelem napi parádét például katonai eszközök nélkül tartották a háborúra hivatkozva. Vlagyimir Putyin orosz elnök az esemény után pedig sokak számára meglepő módon arról beszélt, hogy hamarosan véget érhet a háború. 

Putyin kijelentései kapcsán többen is hangsúlyozták, hogy miközben Moszkva nem enged maximalista követeléseiből, az orosz elnök szavaiból arra lehet következtetni, hogy Oroszország is próbálná lezárni a konfliktust, lehetőleg arcvesztés nélkül. Ehhez azonban új narratívát kell elfogadtatnia.

Kallas egyébként Kínáról is szót ejtett, miután Oroszország és szomszédja kifejezetten jó kapcsolatokat ápol, így Pekingnek akár kulcsszerepe is lehet a rendezés tekintetében. A külügyi főképviselő ennek kapcsán jelezte, hogy szerinte Kína lehet az, amely segíthet végül tárgyalóasztalhoz ültetni Moszkvát 

Kallas azonban jelen pillanatban kisebbségi álláspontot képvisel. Margus Tsahkna észt külügyminiszter a közelmúltban például éppen a tárgyalások ellen érvelt, hangsúlyozva, hogy Oroszország gyengül, és most nem a tárgyalások, hanem a nyomásgyakorlás ideje jött el.

Gitanas Nausėda litván elnök szintén arról beszélt, hogy nincs értelme párbeszédet folytatni Oroszországgal, amíg Moszkva nem bizonyítja, hogy készen áll arra, hogy véget vessen az Ukrajna elleni teljes körű háborújának.

Az EU külügyminisztereinek május 27–28-i informális ciprusi találkozóján várhatóan megvitatják az esetleges EU-tárgyalásokat Oroszországgal, valamint azokat a követeléseket, amelyeket a blokk Moszkvának címezne.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
