Kaja KallastárgyalásPutyinorosz–ukrán háborúGerhard Schrö­der

Kallas nemet mondott Putyin javaslatára

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 10:03
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)
Kallas az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt reagált arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette a korábbi német kancellárt.

Gerhard Schröder magas szintű lobbistája volt orosz állami tulajdonú vállalatoknak. Egyértelmű, miért szeretné Putyin, hogy ő legyen a tárgyalópartner: gyakorlatilag ugyanaz az ember ülne az asztal mindkét oldalán

 – fogalmazott Kallas.

Az uniós külügyi vezető hangsúlyozta: nem lenne bölcs döntés, ha Oroszország mondaná meg, ki tárgyaljon Európa nevében.

Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy helyettünk nevezzen ki tárgyalót, az aligha lenne jó ötlet

 – tette hozzá.

A német kormány szintén elutasította azt a felvetést, hogy Schröder képviselje az Európai Uniót az Oroszországgal folytatott egyeztetéseken. Berlin szerint Moszkva ezzel az európai egységet próbálhatja gyengíteni – írja az Ukrainszka Pravda.

A 82 éves Gerhard Schröder 1998 és 2005 között volt Németország kancellárja. Hivatali ideje után több orosz energetikai vállalatnál is szerepet vállalt, emiatt máig Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi nyugati szövetségeseként tartják számon.

Az ukrajnai háború kitörése után sem fordult el a Kremltől. Idén januárban arról beszélt, hogy helyre kellene állítani az energetikai együttműködést Oroszországgal, és arra kérte a nyugati politikusokat, hogy ne „démonizálják” Moszkvát.

