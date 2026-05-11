Kallas nemet mondott Putyin javaslatára

Kallas az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt reagált arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette a korábbi német kancellárt.
Gerhard Schröder magas szintű lobbistája volt orosz állami tulajdonú vállalatoknak. Egyértelmű, miért szeretné Putyin, hogy ő legyen a tárgyalópartner: gyakorlatilag ugyanaz az ember ülne az asztal mindkét oldalán
– fogalmazott Kallas.
Az uniós külügyi vezető hangsúlyozta: nem lenne bölcs döntés, ha Oroszország mondaná meg, ki tárgyaljon Európa nevében.
Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy helyettünk nevezzen ki tárgyalót, az aligha lenne jó ötlet
– tette hozzá.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!