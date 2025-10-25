Putyin embere szerint hamarosan lezárulhat a háború

Az orosz elnök különmegbízottja nemrég arról beszélt, hogy a háborúnak hamarosan vége lehet. Kirill Dmitrijev szerint a hírekkel ellentétben nem törölték Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóját – írja az Origo.

Dmitrijev szerint már közel a béke

(Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL)

Európai diplomaták korábban azt nyilatkozták, hogy az uniós országok Ukrajnával együtt egy új tűzszüneti javaslaton dolgoznak a frontvonalak mentén. Dmitrijev szerint pedig Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a teljes körű invázió befejezésére irányuló diplomáciai megoldáshoz. Az orosz elnök különmegbízottja erről Amerikában beszélt, ahová azért érkezett, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljon.

Ez egy jelentős lépés Zelenszkij elnök részéről, aki már elismerte, hogy ez egy frontvonal. A korábbi álláspontja az volt, hogy Oroszországnak teljesen ki kell vonulnia a területről, szóval véleményem szerint elég közel vagyunk egy olyan diplomáciai megoldáshoz, amely elfogadható mindenki számára

– nyilatkozta Dmitrijev.