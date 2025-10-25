TrumpUkrajnaPutyinBudapesti békecsúcs

Putyin embere szerint hamarosan lezárulhat a háború

Az orosz elnök különmegbízottja szerint nem mondták le a budapesti békecsúcsot Vlagyimir Putyin elnök és Donald Trump amerikai elnök között. Kirill Dmitrijev szerint a felek már közel állnak a konfliktus lezárásához.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 12:12
Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Az orosz elnök különmegbízottja nemrég arról beszélt, hogy a háborúnak hamarosan vége lehet. Kirill Dmitrijev szerint a hírekkel ellentétben nem törölték Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóját – írja az Origo

Dmitrijev szerint már közel a béke
(Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL)

Európai diplomaták korábban azt nyilatkozták, hogy az uniós országok Ukrajnával együtt egy új tűzszüneti javaslaton dolgoznak a frontvonalak mentén. Dmitrijev szerint pedig Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a teljes körű invázió befejezésére irányuló diplomáciai megoldáshoz. Az orosz elnök különmegbízottja erről Amerikában beszélt, ahová azért érkezett, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljon. 

Ez egy jelentős lépés Zelenszkij elnök részéről, aki már elismerte, hogy ez egy frontvonal. A korábbi álláspontja az volt, hogy Oroszországnak teljesen ki kell vonulnia a területről, szóval véleményem szerint elég közel vagyunk egy olyan diplomáciai megoldáshoz, amely elfogadható mindenki számára

– nyilatkozta Dmitrijev.

A különmegbízottat azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy Putyin miért nem egyezett bele a frontvonal befagyasztásába a tűzszünet érdekében, kijelentette, hogy Oroszország nemcsak fegyverszünetet, hanem a „háború végleges rendezését” akarja.

A politikus a CNN-nek egyúttal elmondta, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök budapesti találkozóját nem törölték és valószínűleg később kerül rá sor.

Dmitrijev régóta tervezett amerikai találkozójára a két legnagyobb orosz olajtársaság ellen nemrégiben bejelentett amerikai szankciók közepette kerül sor, ami kapcsán a politikus hangsúlyozta, hogy a párbeszédet továbbra is folytatni fogják. „Az országaink közötti párbeszéd csak azzal a feltétellel lehetséges, hogy Oroszország érdekeit figyelembe veszik és tiszteletben tartják” – hangsúlyozta Dmitrijev.

Borítókép: Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

