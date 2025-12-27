EurópaUkrajnaEgyesült Államok

A háborúpárti európai vezetők Ukrajna védelmét sürgetik

Emmanuel Macron francia elnök már a jövő év elején egyeztetne az ukrán biztonsági garanciákról. A háborúpárti európai vezetők hónapok óta azon dolgoznak a háttérben, hogy Ukrajna számára előnyös megállapodás jöjjön létre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 9:54
Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz Fotó: TOBY MELVILLE Forrás: POOL
A francia elnök már januárban összehívná a háborúpárti vezetőket. Az Ukrajnának nyújtandó európai biztonsági garanciák kapcsán nemcsak a financiális támogatás, de a katonai egységek telepítése is napirenden van – írja az Origo.

Trump és Zelenszkij már vasárnap találkozhat, az európai vezetők január végén egyeztetnek
Trump és Zelenszkij már vasárnap találkozhat, az európai vezetők január végén egyeztetnek 
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Ukrajna szövetségesei januárban találkoznak, hogy véglegesítsék a tűzszünet utáni biztonsági garanciákra vonatkozó terveket, beleértve a csapatok esetleges helyszíni telepítését is – közölte egy francia tisztviselő. A tervek szerint a háborúpárti vezetők még az év elején véglegesítik majd a biztonsági garanciákat, amik katonai egységek telepítését is jelentheti akár. 

A háborúpárti európai vezetők a háttérben már hónapok óta dolgoznak a garanciákon, amelyekkel reményeik szerint el tudják rettenteni Moszkvát egy esetleges újabb ukrán támadástól. 

Ehhez azonban biztosan szükség lesz az Egyesült Államokra is. 

Trump és Zelenszkij találkozik 

Az ukrán elnök bejelentette, hogy eredményes tárgyalásokat folytatott az amerikai és az ukrán delegáció Floridában. Zelenszkij szerint sikerült több pontban is megállapodni, így az eredeti 28 pontos amerikai béketerv mostanra egy 20 pontos béketerv formájában tisztázódott. 

Az ukrán elnök szerint ugyan még további egyeztetések szükségesek, azonban a biztonsági garanciák kérdése is napirenden volt. 

Zelenszkij és Trump személyesen is egyeztet majd a Fehér Házban, a tervek szerint a találkozóra vasárnap kerülhet sor. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

 

