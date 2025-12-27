A háborúpárti európai vezetők Ukrajna védelmét sürgetik

A francia elnök már januárban összehívná a háborúpárti vezetőket. Az Ukrajnának nyújtandó európai biztonsági garanciák kapcsán nemcsak a financiális támogatás, de a katonai egységek telepítése is napirenden van – írja az Origo.

Trump és Zelenszkij már vasárnap találkozhat, az európai vezetők január végén egyeztetnek

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Ukrajna szövetségesei januárban találkoznak, hogy véglegesítsék a tűzszünet utáni biztonsági garanciákra vonatkozó terveket, beleértve a csapatok esetleges helyszíni telepítését is – közölte egy francia tisztviselő. A tervek szerint a háborúpárti vezetők még az év elején véglegesítik majd a biztonsági garanciákat, amik katonai egységek telepítését is jelentheti akár.