Lett némi vigaszuk a kommunistáknak: a Trabant legyőzte a Mercedest

Amikor azon szép nyári estén 1974. június 22-én Hamburgban Jürgen Sparwasser bukfencezett örömében az ellenfél ötösének a sarkán, aligha az futott végig az agyán, hogy történelmet írt. Az pedig végképp kizárható, hogy a szocialista felsőbbrendűségéről egyetlen gondolat is felötlött volna benne, egész egyszerűen boldog volt, mint minden normális futballista, aki egy labdarúgó-vb bármelyik meccsén gólt szerez. De fogadni lehet arra is, hogy legfeljebb később jutott az eszébe, ezzel a góllal lényegében jól kiszúrt a csapatával, mert a nehéz, lényegében teljesíthetetlen folytatásra terelte vele. Pedig valamilyen értelemben mindegyik igaz lett volna. Az NSZK és az NDK úgy élt egymás mellett 1949 óta, hogy a futballban válogatott szinten elkerülték egymást. Aztán jött az 1974-es világbajnokság a Német Szövetségi Köztársaság rendezésével, és január 5-én, a csoportok sorsolásakor megfagyott a levegő, amikor az 1. csoportba a házigazda mellé az NDK került be elsőként. Helmut Käser, a FIFA svájci főtitkára rögtön Stanley Rousnak passzolta a papírt, mintha az elnök tehetett volna az első ránézésre lehetetlen helyzetről. Egész egyszerűen nem igazán akadt rá precedens, hogy ezt a politikailag kényes helyzetet hogyan kezelje a világ.

Az 1974-es labdarúgó-vb egyik emlékezetes pillanata, Jürgen Sparwasser gólja Fotó: DB/DPA

Az NDK először lett tagja a labdarúgó-vb mezőnyének

Egészen az 1973–1974-es idényig a két Németország csapatait a nemzetközi kupákban – nem szándékosan – nem sorsolták össze, és csupán az 1964-es tokiói olimpiai selejtezőjében, illetve az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon akadtak össze egymással, ám ezeket senki sem vette komolyan. Az NDK a legjobbjait vetette be, az NSZK pedig amatőröket, így ez a néhány összecsapás semmilyen érdeklődést sem váltott ki. A nyugatnémetek futballja a világ élvonalába tartozott, mint tudjuk, a válogatottjuk 1954-ben világbajnok, 1966-ban ezüst-, 1970-ben pedig bronzérmes lett, ezzel szemben a keletiek a közelébe sem kerültek a földkerekség legrangosabb tornájának.

Ugyanakkor tény, hogy a hatvanas-hetvenes évek fordulóján az NDK szemlátomást megerősödött. Igaz, az 1974-es világbajnokság előtt a selejtezőkön a román, a finn és albán válogatott megelőzése nem tartozott a bravúr kategóriájába.

A keletnémet csapat a bajnok Dynamo Dresdenre és a kupagyőztes Magdeburgra épült – utóbbi 1974-ben, néhány héttel a világbajnokság előtt megnyerte a Kupagyőztesek Európa Kupáját. A Dynamo a BEK első fordulóban kiverte az előző kiírás ezüstérmesét, a roppant erős olasz Juventust, majd megkapta a Bayern Münchent – ez volt az első tétmérkőzésekből álló párharc egy kelet- és egy nyugatnémet labdarúgóklub között.

A fiatal nemzedékek még csak nem is sejtik, mekkora pikantériát rejtett magában egy ilyen találkozó. Nehéz kifejező jelzőt találni a két ország kapcsolatának a fagyosságára, Az NSZK-ban 1969-ben a kancellári posztra került Willy Brandt nevéhez kapcsolható keleti politika (Ostpolitik) egyik fontos eleme volt az NDK-val ennek a kapcsolatnak a normalizálása, majd 1972. december 21-én írták alá a két ország közötti kapcsolatokat rendező alapszerződést (Grundvertrag). A két német állam kölcsönösen elismerte a másikat, és az alapszerződést a következő év június 21-én léptették hatályba.