Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A többkulcsos adó ügyében feléledt az MSZP–SZDSZ-koalíció, és a Tiszát támogatja

Nemcsak a Tisza Párton belül, hanem a körülöttük mozgó szakértők körében is egyetértés alakult ki abban, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót szeretnének. Cikksorozatunkban számos erős mondatot idéztünk már az érintettektől, de eljött az idő, hogy sort kerítünk arra az érdekesen megválasztott kifejezésre, amelyet Katona Tamás, a szocialisták egyik leghűségesebb kádere használt a kérdésben.

Katona Tamás, a programíró

Mielőtt ezt megtennénk, időzzünk egy kicsit el Katonánál. A statisztikus-demográfus régi baloldali kádernek mondható, korábban a Központi Statisztikai Hivatalt és a Magyar Államkincstárat is vezette, illetve a szocialista kormányok idején államtitkári posztokat is betöltött, Medgyessy Péternek pedig a kabinetfőnöke volt. Emellett tagja annak a V21 nevű csoportnak, amely már 2024 márciusában Magyar Péter mögé állt be, hogy támogassa, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét. Mármint a kormányváltás iránti reményt, amelyet a V21 – olyan tagokkal, mint Bod Péter Ákos, Bárándy Péter vagy Raskó György – fő céljaként fogalmazott meg még 2017-es megalapításakor.

Katona tiszás beállítottsága tehát nyilvánvaló, amihez erős ügybugalom társul. A közgazdász dolgozik annak a Pénzügykutató Zrt.-nek is, amelynél minden jel szerint Magyar Péteréknek írtak gazdaságpolitikai programot. Erre leginkább Katona egyik nyilatkozatából lehetett következtetni. 2024 novemberében a HVG interjút készített a baloldali szakértővel, amiből kiderült, hogy Katona szerkesztésével a Pénzügykutatóban alternatív gazdaságpolitikai programon dolgoznak. A kérdésre, hogy ezt kinek írják, Katona így felelt: „Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.”

Tehát a Pénzügykutatónál kormányprogramot faragtak. Mivel biztosra vehető, hogy sem a mostani, sem a következő Orbán-kormány nem vevő a Katona-féle balliberális eszmékre, nem marad más címzett, csak Magyar Péter és csapata. Ezt erősítette egy másik pénzügykutatós, Petschnig Mária Zita nyilatkozata is. Az első tiszásként emlegetett Kéri László felesége egy alkalommal arról beszélt, hogy a cégnél írnak különféle gazdasági programokat. A téma – hogy, hogy nem – annak kapcsán merült fel, hogy Magyar Péterrel dolgoznak-e megfelelő szakértők. Ráadásul a céget, a Pénzügykutatót az a Lengyel László vezeti, akinek az aláírása – az Index novemberi cikke szerint – kísértetiesen hasonlít az egyik olyan szignóhoz, amely a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomagon látható.