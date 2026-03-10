tisza pártbojár gáborMagyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A többkulcsos adó ügyében feléledt az MSZP–SZDSZ-koalíció, és a Tiszát támogatja

Perverz volt az eddigi adócsökkentés és katasztrófa lenne az egy számjegyű szja – legalábbis a Tisza mellé sodródott egyik volt szocialista káder, Katona Tamás szerint. Aki többet keres, adózzon többet – ezt pedig már az SZDSZ köreiből érkezett Bojár Gábor nagyvállalkozó vallja. Mindezt úgy, hogy mind a ketten a Tisza mellé álltak, a nagyvállalkozó – Magyar Péter kérésére – még pénzzel is. A tiszás elszólásokat sorba rendező cikksorozatunk mostani részében azt mutatjuk be, hogy a többkulcsos szja és az adóemelés örvén miként állt össze újra, igaz, sajátos formában, az MSZP–SZDSZ-koalíció.

Katona Tmaás
Nemcsak a Tisza Párton belül, hanem a körülöttük mozgó szakértők körében is egyetértés alakult ki abban, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót szeretnének. Cikksorozatunkban számos erős mondatot idéztünk már az érintettektől, de eljött az idő, hogy sort kerítünk arra az érdekesen megválasztott kifejezésre, amelyet Katona Tamás, a szocialisták egyik leghűségesebb kádere használt a kérdésben.

Katona Tamás, a programíró

Mielőtt ezt megtennénk, időzzünk egy kicsit el Katonánál. A statisztikus-demográfus régi baloldali kádernek mondható, korábban a Központi Statisztikai Hivatalt és a Magyar Államkincstárat is vezette, illetve a szocialista kormányok idején államtitkári posztokat is betöltött, Medgyessy Péternek pedig a kabinetfőnöke volt. Emellett tagja annak a V21 nevű csoportnak, amely már 2024 márciusában Magyar Péter mögé állt be, hogy támogassa, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét. Mármint a kormányváltás iránti reményt, amelyet a V21 – olyan tagokkal, mint Bod Péter Ákos, Bárándy Péter vagy Raskó György – fő céljaként fogalmazott meg még 2017-es megalapításakor.

Katona tiszás beállítottsága tehát nyilvánvaló, amihez erős ügybugalom társul. A közgazdász dolgozik annak a Pénzügykutató Zrt.-nek is, amelynél minden jel szerint Magyar Péteréknek írtak gazdaságpolitikai programot. Erre leginkább Katona egyik nyilatkozatából lehetett következtetni. 2024 novemberében a HVG interjút készített a baloldali szakértővel, amiből kiderült, hogy Katona szerkesztésével a Pénzügykutatóban alternatív gazdaságpolitikai programon dolgoznak. A kérdésre, hogy ezt kinek írják, Katona így felelt: „Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.”

Tehát a Pénzügykutatónál kormányprogramot faragtak. Mivel biztosra vehető, hogy sem a mostani, sem a következő Orbán-kormány nem vevő a Katona-féle balliberális eszmékre, nem marad más címzett, csak Magyar Péter és csapata. Ezt erősítette egy másik pénzügykutatós, Petschnig Mária Zita nyilatkozata is. Az első tiszásként emlegetett Kéri László felesége egy alkalommal arról beszélt, hogy a cégnél írnak különféle gazdasági programokat. A téma – hogy, hogy nem – annak kapcsán merült fel, hogy Magyar Péterrel dolgoznak-e megfelelő szakértők. Ráadásul a céget, a Pénzügykutatót az a Lengyel László vezeti, akinek az aláírása – az Index novemberi cikke szerint – kísértetiesen hasonlít az egyik olyan szignóhoz, amely a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomagon látható.

Katona és a perverzió

Bár Lengyel tagadta, hogy közük lenne a Tiszához, az tény, hogy Katona a Tiszát támogatja és gazdasági programalkotásban vett részt. Azt pedig tőle magától tudjuk, hogy a többkulcsos adó pártján áll. A már idézett HVG-interjúban Katona Tamás ugyanis arról beszélt, hogy túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazná.

Ennél erősebben fogalmazott 2025 februárjában, egy Petschniggel közös fórumon, a Belvárosi Szabadegyetemen. Akkor azt fejtette ki, hogy szerinte a kormány „perverz módon” alakította át az adórendszert, majd egyenesen oda lyukadt ki: „Sőt Orbán még mondta, hogy ő egy számjegyű adót képzel, szerencsére az nem valósult meg, mert az végképp katasztrófa lett volna.”

Bojár Gábor magasabb adókulcsokat vár

Katona mellett szóba kell hozni azt a Bojár Gábor nagyvállalkozót is, aki a Tisza Pártot nemcsak elveiben, hanem anyagilag is támogatta. Mégpedig Magyar Péter kérésére. A Graphisoft alapítója korábban SZDSZ-es körökben mozgott, mostanában pedig rendszeresen felszólal Magyar Péter pártja mellett. 2025 márciusában például a Klasszis Médiának adott interjúban beszélt arról, hogy magasabb szja-kulcsokat tartana érdemesnek bevezetni. Pontosan így fogalmazott: „Nem érzem úgy, hogy a személyi jövedelemadót le kellene szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre. […] Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni. Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. […] aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni.”

Széles körű egyetértés

Mindezek, és korábbi cikkeink alapján egyértelmű, hogy széles körű egyetértés és igyekezet övezi a Tisza Párton belül és körül a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését. Lássunk néhány ezt alátámasztó mozzanatot:

  • Tavaly ősszel kiszivárgott a Tisza Pártnak írt hatszáz oldalas dokumentum, amelyben a jelenlegi, 15 százalékos adókulcs csak nagyon szűk réteg számára maradna meg, az átlagbér viszont már 22 százalékos adósávba esne, az 1,25 millió forintos havi bruttó bér pedig 33 százalékkal adózna.
  • A párt vezetői is a progresszív adózás mellett érveltek. Csak ezt – amint Tarr Zoltán alelnöktől tudhatjuk – nem akarták nagydobra verni: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
  • A pártból kiugrott vallásügyi munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs ehhez január végén annyit tett hozzá: a Tiszán belül nem kérdés, hogy a többkulcsos adó szükséges és jó. Csak azt nem értik sokan, hogy ezt miért nem lehet nyíltan felvállalni. Ő akkor arról is beszélt, hogy a párt készít egy kamuprogramot a választási kampányra, és egy másikat, amit kormányon végrehajtana. Előbbi népszerű ígéreteket, utóbbi megszorításokat tartalmaz.

Megszorító ötletek bőven sorakoznak még a Tisza Párt körüli közegben. Cikksorozatunkat azokkal a szakértőkkel folytatjuk, akik a családi adókedvezmény ellen hirdettek harcot.

(Folytatjuk)

