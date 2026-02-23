Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Magyar Péter lehetett az ötletgazda

Nem mondja el a választásokig a Tisza Párt, hogy mik is a valódi tervei – az elmúlt hónapok nyilvános rendezvényein a párt több vezető szereplője is beszélt erről. A legnyilvánvalóbb módon a párt alelnöke, Tarr Zoltán tette ezt meg. Előbb márciusban még csupán azt fejtegette, hogy csak a kampány legvégén és csak nagy vonalakban mutatják be programjukat, nem sokkal később, augusztusban, Etyeken aztán ennél is világosabban fogalmazott. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – közölte, majd arra jutott: „választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Csatlakozott az alelnök szövegéhez a párt honvédelmi szakértője. Ruszin-Szendi Romulusz tavaly májusban, Komáromban ezt mondta: „Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. (…) Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.” Tehát van kormányprogramja a Tiszának, csak titokban tartják.

Ötvözte Tarr és Ruszin-Szendi szavait májusban, Óbudán a Tisza akkori gazdasági tótumfaktuma, Dálnoki Áron. „Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, azt pedig nem tudom elmondani” – közölte, majd kifejtette: „Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.”

Nehéz elképzelni, hogy amikor Dálnoki egy bizonyos Péterre hivatkozott, ne a pártvezetőre utalt volna. Már csak azért is, mert Magyar Péter kevéssel a politikai színre lépése után már árulkodó mondatot ejtett el arról, hogy olyan dolgokat kell mondani a kampányban, ami tetszik a választóknak. A Diákhitel Központ volt vezetője 2024 áprilisában Puzsér Róberttel beszélgetett és egy ponton így fogalmazott: „Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.”

Videó: 2:13:33-tól:

Érdemes Magyar akkori szavai mellé tenni egy nemrégiben kiugrott tiszás munkacsoport-vezető minapi nyilatkozatát. Csercsa Balázs január végén az Indexnek ugyanis arról beszélt, hogy a Tisza a választás előtt népszerű elemeket tartalmazó gazdasági programot hirdet, ám hatalomra kerülve nem azt hajtanák végre. Csercsa ezt így fogalmazta meg: „Látták, hogy ez a konvergenciaprogram nem lesz sikeres a kampányban. Ehelyett kellett egy olyan programot megalkotni, amelyet a kampányban fel lehet használni, amiben olyan elemek vannak, amelyek népszerűek. Ezzel megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergenciaprogramot.” Az emlegetett konvergenciaprogram pedig nem másra épül, mint arra a hatszáz oldalas, Tiszának készült megszorítócsomagra, amely november végén került ki a sajtóhoz.