Oroszország négy irányított légibombával támadta a várost. A becsapódások után tűz ütött ki lakóépületekben is. A támadás következtében egy férfi meghalt, további 18 ember, köztük a tinédzser, megsérült – írja az Origo.
Orosz bomba tarolta le Zaporizzsját, halott és sok sérült van a romok között
Oroszország március 14-én irányított légibombákkal támadta Zaporizzsja területét. A támadás következtében egy férfi meghalt, további 19 ember pedig megsérült. A sérültek között van egy 17 éves fiú is, aki a támadás után súlyos állapotba került.
Két sérült a romok alá szorult, őket a mentőszolgálatok munkatársai mentették ki
– jelentette a kormányzó.
A támadás során több ház megsemmisült. Emellett további tizenkét lakóház és tizenkét többszintes lakóépület is megrongálódott.
Egy meg nem nevezett létesítmény szintén károkat szenvedett, valamint több jármű is megrongálódott – írja a The Kyiv Independent.
További Külföld híreink
A déli fekvésű Zaporizzsja városa – ahol Oroszország 2022-es teljes körű inváziója előtt körülbelül 710 ezer ember élt – rendszeresen orosz támadások célpontja.
A csapások a tél folyamán felerősödtek, és az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások több, a teljes régiót érintő áramszünetet okoztak.
További Külföld híreink
Március 11-én egy orosz irányított bombatámadás megrongálta a kritikus infrastruktúrát, és 13 embert – köztük gyermekeket – megsebesített.
Borítókép: Oroszország Zaporizzsját támadta (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!