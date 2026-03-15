bombatámadásZaporizzsjaorosz-ukrán háború

Orosz bomba tarolta le Zaporizzsját, halott és sok sérült van a romok között

Oroszország március 14-én irányított légibombákkal támadta Zaporizzsja területét. A támadás következtében egy férfi meghalt, további 19 ember pedig megsérült. A sérültek között van egy 17 éves fiú is, aki a támadás után súlyos állapotba került.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 17:22
Zaporizzsja légitámadás után (Fotó: AFP)
Oroszország négy irányított légibombával támadta a várost. A becsapódások után tűz ütött ki lakóépületekben is. A támadás következtében egy férfi meghalt, további 18 ember, köztük a tinédzser, megsérült – írja az Origo.

Súlyos orosz támadás érte Zaporizzsját (Fotó: AFP)
Súlyos orosz támadás érte Zaporizzsját (Fotó: AFP)

Két sérült a romok alá szorult, őket a mentőszolgálatok munkatársai mentették ki 

– jelentette a kormányzó.

A támadás során több ház megsemmisült. Emellett további tizenkét lakóház és tizenkét többszintes lakóépület is megrongálódott.

Egy meg nem nevezett létesítmény szintén károkat szenvedett, valamint több jármű is megrongálódott – írja a The Kyiv Independent. 

 

A déli fekvésű Zaporizzsja városa – ahol Oroszország 2022-es teljes körű inváziója előtt körülbelül 710 ezer ember élt – rendszeresen orosz támadások célpontja. 

A csapások a tél folyamán felerősödtek, és az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások több, a teljes régiót érintő áramszünetet okoztak. 

Március 11-én egy orosz irányított bombatámadás megrongálta a kritikus infrastruktúrát, és 13 embert – köztük gyermekeket – megsebesített.

Borítókép: Oroszország Zaporizzsját támadta (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu