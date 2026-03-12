UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Oroszország véres támadást indított Ukrajna ellen

Zaporizzsja több településén is megszólaltak a légvédelmi szirénák az éjszaka folyamán. Oroszország irányított bombázást hajtott végre a régióban, a sérültek között gyerekek is vannak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 7:22
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
A Zaporizzsjára mért támadásban két gyermek is megsérül a beszámolók szerint. Oroszország az elmúlt időszakban fokozta támadásait a régióban, a mostani civil áldozatokat követelő csapás miatt azonban háborús bűnök miatt indított nyomozást az ukrán hatóság – írja az Origo.  

Oroszország ismét lecsapott a régióra, több civil is megsérült
Oroszország ismét lecsapott a régióra, több civil is megsérült 
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A regionális ügyészség közlése szerint a bombatámadások Zaporizzsját és a környékét érintették a legsúlyosabban. A támadásban a kritikus infrastruktúra mellett a hírek szerint lakóházak is a célpontok között voltak. Több autó is megrongálódott.

Tizenhárman megsérültek – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az áldozatok között két gyermek, egy 11 éves fiú és egy 12 éves lány van.

A helyi ügyészség háborús bűncselekmények gyanújával indított nyomozást a támadásokra válaszul. A déli országrészben található Zaporizzsja városa, amely Oroszország 2022-es teljes körű inváziója előtt körülbelül 710 000 lakosnak adott otthont, rendszeres célpontja az orosz támadásoknak. A csapások a tél folyamán fokozódtak, Oroszország energiainfrastruktúra elleni támadása széleskörű áramszüneteket okozott a régióban, valamint több ezren fűtés nélkül maradtak a téli hidegben.

Az orosz erők déli irányú offenzívát is megkíséreltek a térségben, bár Kijev jelentése szerint az ukrán csapatok visszaverték a kísérletet.

Borítókép: Egy légicsapásban megsérült ház a régió egyik településén (Fotó: AFP)

