Oroszország véres támadást indított Ukrajna ellen

A Zaporizzsjára mért támadásban két gyermek is megsérül a beszámolók szerint. Oroszország az elmúlt időszakban fokozta támadásait a régióban, a mostani civil áldozatokat követelő csapás miatt azonban háborús bűnök miatt indított nyomozást az ukrán hatóság – írja az Origo.

Oroszország ismét lecsapott a régióra, több civil is megsérült

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A regionális ügyészség közlése szerint a bombatámadások Zaporizzsját és a környékét érintették a legsúlyosabban. A támadásban a kritikus infrastruktúra mellett a hírek szerint lakóházak is a célpontok között voltak. Több autó is megrongálódott.

Tizenhárman megsérültek – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az áldozatok között két gyermek, egy 11 éves fiú és egy 12 éves lány van.

A helyi ügyészség háborús bűncselekmények gyanújával indított nyomozást a támadásokra válaszul. A déli országrészben található Zaporizzsja városa, amely Oroszország 2022-es teljes körű inváziója előtt körülbelül 710 000 lakosnak adott otthont, rendszeres célpontja az orosz támadásoknak. A csapások a tél folyamán fokozódtak, Oroszország energiainfrastruktúra elleni támadása széleskörű áramszüneteket okozott a régióban, valamint több ezren fűtés nélkül maradtak a téli hidegben.

Az orosz erők déli irányú offenzívát is megkíséreltek a térségben, bár Kijev jelentése szerint az ukrán csapatok visszaverték a kísérletet.

Borítókép: Egy légicsapásban megsérült ház a régió egyik településén (Fotó: AFP)