Djokovics elterült a földön, nagyon fájt neki a megnyert labdamenet

Nem szakadt meg Novak Djokovics rossz sorozata, a 2016-os Indian Wells-i tornagyőzelme óta továbbra sem jutott be az ötödik Grand Slam-tornának is nevezett teniszverseny negyeddöntőjébe. Ezúttal a címvédő Jack Draper állította meg, aki 4:6, 6:4, 7:6-ra nyert Djokovics ellen.

Koczó Dávid
2026. 03. 12. 8:34
Novak Djokovic ugyan megnyerte az év labdamenetét Jack Draper ellen, de a szerb teniszező szerint arra a pontra ráment az Indian Wells-i nyolcaddöntője Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill
Az öt tornagyőzelmével csúcstartó Novak Djokovics jól kezdett a címvédő Jack Draper ellen Indian Wellsben. Kettejük magyar idő szerint csütörtök hajnali nyolcaddöntőjének első szettjében sokáig szóba sem jöhetett a brék, aztán Djokovics a legjobb pillanatban vette el balkezes ellenfele adogatását, azzal 6:4-re meg is nyerte a játszmát, s úgy tűnt, jó úton halad afelé, hogy legutóbbi, 2016-os végső sikere óta először bejusson az ötödik Grand Slam-tornának is nevezett, valójában ATP 1000-es besorolású verseny negyeddöntőjébe.

Jack Draper nagy csatában nyert Novak Djokovics ellen, úgy tűnik, Indian Wells brit címvédőjének sérülése már a múlté
Jack Draper nagy csatában nyert Novak Djokovics ellen, úgy tűnik, Indian Wells brit címvédőjének sérülése már a múlté Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill

A második játszma elején viszont Djokovics azonnal elveszítette az adogatását, s bár egyszer még visszazárkózott, ez a szett Draperé lett, aki a tavalyi Indian Wells-i sikere után már negyedik is volt a világranglistán, ám sérülése és féléves kihagyása miatt most csak 14. kiemelt Kaliforniában.

Djokovics és Draper lejátszották az év labdamenetét Indian Wellsben

A harmadik játszma első játéka sorsdöntőnek bizonyult, legalábbis Djokovics utólag így értékelt. A szerbet összevissza futtatta a háló és az alapvonal között Draper, ám végül kis szerencsével Djokovicsé lett a 25 ütéses labdamenet, amelyet nehéz lesz felülmúlni az év pontja különdíjért.

Djokovics elterült a földön: a labdamenetet ugyan megnyerte, de minden energiáját felemésztette, s még a következő szünet előtt elveszítette az adogatását. Draper ugyan nem tudta kiszerválni a meccset, de aztán rövidítésben övé lett a döntő játszma, Djokovics pedig a vereség okaként a fenti labdamenetet emelte ki.

– Egyetlen pont jelentette a különbséget. Az végül egy brékbe került nekem. 

Nagyszerű volt megnyerni a labdamenetet, de teljesen kiürült a tankom, és végül csak a harmadik játszma vége felé kezdtem újra jobban érezni magamat

– mondta a harmincnyolc éves klasszis, aki a nála tizennégy évvel fiatalabb Draper játékát is dicsérte.

– Nem hiszem, hogy jelentős különbség lenne a játékának mostani színvonala és aközött, amit a sérülése előtt mutatott. Nagyszerűen teniszezik.

Draper esetleges útja a címvédésig: Djokovics, Medvegyev, Alcaraz, Sinner

Ennek ellenére Drapernek nagyon nehéz dolga lesz, a címvédéshez ugyanis még messze nem elég a Djokovics elleni siker. A következő fordulóban a kétszeres döntős Danyiil Medvegyev vár rá, a papírforma alapján az elődöntőben a világelső Carlos Alcaraz, a fináléban a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinner várhatna rá.

A helyi idő szerint szerdai játéknap során Draper volt az egyetlen, aki magasabban rangsorolt ellenféllel szemben jutott tovább.

Indian Wells, a negyeddöntők párosítása

Férfiak

  • Alcaraz (spanyol, 1.)–Norrie (brit, 27.)
  • Draper (brit, 14.)–Medvegyev (orosz, 11.)
  • Fils (francia, 30.)–Zverev (német, 4.)
  • Tien (amerikai, 25.)–Sinner (olasz, 2.)
    Nők
  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Mboko (kanadai, 10.)
  • Nosková (cseh, 14.)–Gibson (ausztrál)
  • Pegula (amerikai, 5.)–Ribakina (kazah, 3.)
  • Szvitolina (ukrán, 9.)–Swiatek (lengyel, 2.) 

 

