Djokovics elterült a földön, nagyon fájt neki a megnyert labdamenet

Az öt tornagyőzelmével csúcstartó Novak Djokovics jól kezdett a címvédő Jack Draper ellen Indian Wellsben. Kettejük magyar idő szerint csütörtök hajnali nyolcaddöntőjének első szettjében sokáig szóba sem jöhetett a brék, aztán Djokovics a legjobb pillanatban vette el balkezes ellenfele adogatását, azzal 6:4-re meg is nyerte a játszmát, s úgy tűnt, jó úton halad afelé, hogy legutóbbi, 2016-os végső sikere óta először bejusson az ötödik Grand Slam-tornának is nevezett, valójában ATP 1000-es besorolású verseny negyeddöntőjébe.

Jack Draper nagy csatában nyert Novak Djokovics ellen, úgy tűnik, Indian Wells brit címvédőjének sérülése már a múlté Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill

A második játszma elején viszont Djokovics azonnal elveszítette az adogatását, s bár egyszer még visszazárkózott, ez a szett Draperé lett, aki a tavalyi Indian Wells-i sikere után már negyedik is volt a világranglistán, ám sérülése és féléves kihagyása miatt most csak 14. kiemelt Kaliforniában.

Djokovics és Draper lejátszották az év labdamenetét Indian Wellsben

A harmadik játszma első játéka sorsdöntőnek bizonyult, legalábbis Djokovics utólag így értékelt. A szerbet összevissza futtatta a háló és az alapvonal között Draper, ám végül kis szerencsével Djokovicsé lett a 25 ütéses labdamenet, amelyet nehéz lesz felülmúlni az év pontja különdíjért.

Djokovics elterült a földön: a labdamenetet ugyan megnyerte, de minden energiáját felemésztette, s még a következő szünet előtt elveszítette az adogatását. Draper ugyan nem tudta kiszerválni a meccset, de aztán rövidítésben övé lett a döntő játszma, Djokovics pedig a vereség okaként a fenti labdamenetet emelte ki.

– Egyetlen pont jelentette a különbséget. Az végül egy brékbe került nekem.

Nagyszerű volt megnyerni a labdamenetet, de teljesen kiürült a tankom, és végül csak a harmadik játszma vége felé kezdtem újra jobban érezni magamat

– mondta a harmincnyolc éves klasszis, aki a nála tizennégy évvel fiatalabb Draper játékát is dicsérte.