Fazekas Gergő és Máté is reagált a Plock–Szeged után édesanyjuk közös fényképére

Fazekas Gergő és Ilics Zoran ott volt az Orlen Wisla Plock keretében, Szita Zoltánra viszont sérülés miatt nem számíthatott Xavi Sabaté. A Szeged kézilabdacsapatánál Michael Apelgren vezetőedző is gondban volt: Bánhidi Bence szeme nem sokkal az egymás elleni BL-mérkőzés előtt sérült meg, így Sebastian Frimmel és Magnus Röd mellett ő sem lehetett ott a pályán, és többek között Fazekas Máté is bevetésre került a fiatalok közül. A lengyelek már korábban bebiztosították a csoportbeli harmadik helyüket, a csongrádiaknak viszont volt elméleti esélye előrelépni a hatodik pozícióból. Bár a Szeged egyszer sem volt hátrányban Lengyelországban, győzni nem sikerült, 30-30-as döntetlen lett a vége, így maradt hatodik. Emiatt a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért a másik csoport harmadik helyezettjével – csütörtök estére derül ki, hogy a lengyel Kielcével, a francia Nantes-tal vagy a Veszprém együttesével – csap össze.

Fazekas Gergő és Fazekas Máté BL-testvérpárharcán Jérémy Toto (képen) hét gólt szerzett a Wisla Plock ellen, ő volt a Szeged kézilabdacsapatának legeredményesebb játékosa. Forrás: Pickhandball.hu

Apelgren és Sabaté a Wisla Plock–Szeged BL-mérkőzés után

– Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, sportszerű hangulatban játszottunk, és a végeredményt apró részletek döntötték el. Büszke vagyok, mert a legjobb arcunkat mutattuk, annak ellenére is, hogy kulcsjátékosaink nem tudtak velünk utazni.

Így olyan fiatal játékosok, mint Fazekas Máté, felnőttek a feladathoz.

Gratulálok a Wislának, akik ebben az idényben nagyon erősek, és bár volt esélyünk a győzelemre, de egy ilyen csapat ellen, mint a Wisla, így is elégedett vagyok az eredménnyel – értékelt a mérkőzés után Michael Apelgren.

– Az utolsó tíz percben a védekezésünk nagyon jó volt, és támadásban is nagyon jól játszottunk a kulcspillanatokban. Szerintem ez mindig nagyon fontos, különösen az idény utolsó szakaszában. Szeretnék gratulálni a csapatomnak a BL csoportkörében nyújtott teljesítményéhez is, mert fantasztikus volt, és nagyon boldog vagyok emiatt – nyilatkozta a Veszprém és a magyar férfiválogatott korábbi trénere, Xavi Sabaté.

Fazekas Máté és Fazekas Gergő egymás ellen kézilabdázott

A két csapat őszi mérkőzésén a 19 éves Fazekas Máté még nem volt a szegedi BL-keret tagja, ezúttal viszont pályára léphetett testvére, Fazekas Gergő ellen: ő két, míg bátyja három gólt szerzett a plocki találkozón. Édesanyjuk, Streit Krisztina a közösségi oldalán egy fényképpel fejezte ki büszkeségét, a fotóra pedig később mindkét fia reagált, és megosztotta azt.