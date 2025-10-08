Az egyik legnagyobb magyar reménység írt alá a Szegedhez

Új irányítót igazolt a Pick Szeged, a klub hivatalos oldalának szerda esti közlése szerint 2027 júniusáig szóló szerződést kötött a 19 éves Fazekas Mátéval, aki az ETO–University Handball Team csapatától érkezik a kék-fehérekhez. A fiatal kézilabdázó először játszhat majd Bajnokok Ligájában, igaz, a csütörtöki, Barcelona elleni idegenbeli meccsen még nem lesz ott a csapatban.

A Pick Szeged új játékosa kulcsszerepet kapott a korosztályos csapatokban, de már magyar válogatottal is dolgozott (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

A Pick Szeged a sportág egyik legnagyobb reménységét igazolta le

Az irányító poszton bevethető játékos 2006. szeptember 14-én született Németországban, Gummersbachban. A pályafutását az Éles KISE együttesében kezdte, majd 2023-ban mutatkozott be az NB I-ben a Fejér B.Á.L. Veszprém színeiben. Tíz év után hagyta el a veszprémi utánpótlást, Győrbe igazolt, ahol az előző idényben 25 mérkőzésen 34 gólt szerzett, az idei bajnokságban négy találkozón háromszor volt eredményes.

A korosztályos válogatottban rendre kulcsszerepet kapott: bronzérmet nyert az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, majd 2024-ben az ifjúsági Európa-bajnokságon is harmadik helyen végzett a magyar csapattal. Tagja volt a Chema Rodríguez által irányított felnőtt válogatott összetartásnak is.

Fazekas Máté édesapja, Fazekas Nándor korábbi válogatott kapus, aki a Veszprém színeiben több magyar bajnoki címet is nyert – épp fia új csapata, a Pick Szeged ellen. Testvére, Fazekas Gergő jelenleg a lengyel Orlen Wisla Plock játékosa, és szeptemberben járt Szegeden, akkor nyert a lengyel a csapat. A két testvér márciusban a visszavágón egymás ellen léphet majd pályára.