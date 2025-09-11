Pick-Szegedkézilabda bajnokok ligájaWisla Plock

Magyar ünnep Szegeden, de a többség csalódottan ment haza

A Szeged hazai pályán 34-33-ra kikapott a lengyel Wisla Plocktól. A férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyitányán szoros első félidő után csak futott az eredmény után a magyar csapat. A válogatott játékosai közül Szita Zoltán és Fazekas Gergőt bevető vendégek éppen az irányító góljával vezettek először hárommal, majd jól sáfárkodtak az előnyükkel. A Mario Sostaric góljaira építő házigazda izgalmassá tette a hajrát, de Fazekas főszereplésével megőrzött egy gólt előnyéből a lefújásig a Plock. Mindkét magyar csapat vereséggel kezdte a férfikézilabda Bajnokok Ligáját.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 11. 20:40
Bajnokok Ligája
Keresi még Bajnokok Ligája-ritmusát a Szeged Fotó: Pick-Szeged Handball Fotó: Eliza Sólya
A három magyar válogatott kézilabdázóval érkező lengyel Wisla Plock volt a Szeged vendége a legrangosabb európai kupasorozat nyitányán. A Bajnokok Ligája balul elsült veszprémi rajtja után a Szegedben bízhattunk, hogy megszerzi az első győzelmet, rögtön az első fordulóban.

Bajnokok Ligája
Bánhidi Bence ezúttal is biztos pontja volt a szegedieknek a Bajnokok Ligájában Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztőség

Fej fej mellett

Az első hazai akcióból betalált a balkezes Magnus Abelvik Röd, de azonnal jött a válasz. Ez volt a forgatókönyv 3-3-ig, majd Sostaric büntetője után Mikler Roland hárított Fazekas Gergő betörésénél, a túloldalon Sostaric nem hibázott a hetesvonalról a beszálló Alilovic ellen sem (5-3). Nem tudott ellépni a Tisza-parti alakulat, Szita Zoltán góljával 5-5-nél utolérte az Ilics Zoránt „jegelő" lengyel együttes. 

Bánhidi Bence 8-8-nál csúnyán fölé lőtt ziccerben, ami különösen fájt a szegedieknek, mert az ellenakcióból átvette a vezetést a Plock. A válogatott beálló később javított, a második góljával 12-11 volt a házigazda javára.

 Pillanatokig, 12-13-nál időt kért Michael Apelgren. Üde színfolt volt a 22 éves jobbszélső, Szilágyi Benjámin gólja, míg Sebastien Trimmel kétperces kiállítását kihasználva először vezetett kettővel a Plock (14-16). Remek utolsó perccel döntetlenre mentette a félidőt a Szeged.

Bajnokok Ligája iram

Plock-találatokkal indult a második félidő (16-18), majd 

amikor Fazekas Gergő egyéni akció végén pattintott a Miklert váltó Thulin lábai között a kapuba, először állt jobban hárommal a vendégcsapat (17-20). 

Gyorsan sebességet váltott, Bajnokok Ligája-iramot diktált a Szeged, de csak fellángolás volt. Sostaric 6, Garciandia 4, Bánhidi és Frimmel 3 gólnál tartott, mégis csak üldözte az ellenfelét. Negyedórával a vége előtt, 23-24-es állásnál emberhátrányba került az ekkor Bodó Richárdot is bevető házigazda. Újra háromgólos lett a hátrány, az idő vészesen fogyott. 

Bajnokok Ligája
Mario Sostaricson nem múlt a Szeged jó Bajnokok Ligája-rajtja Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Izgalmak a végén

Kockáztatott, a kapust lehozva támadott a Szeged, egyetlen gólra felzárkózott bő öt perccel a vége előtt (30-31). Ennél többre nem futotta Xavier Sabaté villámgyors csapata ellen, hiába csillant fel a remény 33-34-nél is az 59. percben. 

Az utolsóban passzívig támadtak Fazekas Gergőék, a magyar válogatott irányítót leütötte, fülön vágta a szegedi Mackovsek, akit videózás után kiállítottak. Maradt fél perce a Plocknak, amely megúszott egy belemenést, és megtartotta a labdát. 

A kapufa még a Szegeddel volt, de támadásra nem maradt idő, így 34-33-ra kikapott a magyar együttes.

A Veszprém után a Szeged is vereséggel kezdte a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét. A meccs előtt még fogadkozó Bodó Richárdék (az alábbi videóban) legközelebb Dániában a GOG vendégei lesznek, és vár még rájuk többek között a Barcelona és a Paris SG is.

