Több mint egy évtizede nem történt ilyen a magyar rekordbajnokkal

A magyar bajnok tizenhat év után először kezdte vereséggel a Bajnokok Ligáját, Aalborgban 32-28-ra maradt alul. A Veszprém végig rohant az eredmény után, egyszer sem vezetett a mérkőzésen. A Szeged ma este a három magyarral felálló Wisla Plock ellen kezdi a sorozatot.

Kibédi Péter
2025. 09. 10. 21:01
Nem úgy sikerült a BL-rajt, ahogy azt a veszprémiek tervezték, sok munkája lesz még Xavier Pascual vezetőedzőnek a csapattal Forrás: veszpramhandball.hu
A Bajnokok Ligája rajtján a Veszprém keretéből a sérült Yanis Lenne hiányzott, az egyiptomi Jehia el-Dera viszont tavaly október után játszott újra tétmérkőzést: a balátlövő térdszalagszakadás után tért vissza. A hazaiaknál hosszabb volt a hiányzók sora, Niklas Landin, Sander Sagosen és Alexander Blonz nem lehetett ott a tegnapi meccsen.

A Veszprém idény eleji formában játszott az Aalborg ellen, végig futottak az eredmény után
A Veszprém idény eleji formában játszott az Aalborg ellen, végig futottak az eredmény után Fotó: veszpremhandball.hu

A Veszprém végig hátrányban volt a félidőben

Az Aalborg került előnybe a mérkőzés elején, a magyar bajnoki címvédő csak nehezen melegedett játékba: sok volt a technikai hiba, és sorra kapta a gólokat lerohanásból. A két-három gólos hazai előny a 10. percre ugyan csökkent, de ez csak átmeneti fellendülés volt. 

A lassan, helyenként körülményesen játszó veszprémiek ismét többgólos hátrányba kerültek, igaz, ehhez kellett egy ötperces gólcsend is a bakonyiaktól. A félidő feléhez közeledve sort cserélt Xavier Pascual, majd röviddel később Corrales helyett Appelgren érkezett a veszprémi kapuba. 

Ezzel ugyan sikerült gyorsítani a játékukon, de a vezetést nem tudták átvenni. A félidő végén volt esélyük egyre felzárkózniuk a vendégeknek, de elszalasztották a lehetőséget, így 17-15-ös hazai vezetéssel fordultak a csapatok.

Csak futott az eredmény után a magyar bajnok

A második félidő elején felváltva estek a gólok. A Veszprém továbbra is futott az eredmény után. A játék kiegyenlített volt, ez a találatok és a hibák számában egyaránt megmutatkozott. A 40. percben megakadt a veszprémiek játéka, ezért Xavier Pascual időt kért, de nem sikerült rendeznie a sorokat. Hatalmas rohanás kezdődött a pályán, amiből az Aalborg jött ki jobban, így megőrizte előnyét. A félidő közepére a hazaiak játéka is döcögni kezdett, amire ott is időkéréssel reagáltak.

Bár a mérkőzés végig szoros maradt, a magyar bajnoknak nem volt valódi esélye átvenni az irányítást és megszerezni a vezetést. A hajrá sem alakult jól a Veszprémnek, nem tudta átlépni saját árnyékát. Az Aalborg stabilabban játszott, és az 55. percben, először a meccs folyamán, négy góllal vezetett.

Innen már nem volt visszaút: az Aalborg 32-28-ra megnyerte az A csoport mérkőzését. A Veszprém tizenhat év után először kezdte vereséggel a Bajnokok Ligáját. A javítási lehetőségre nem kell sokat várni, jövő csütörtökön hazai pályán, a Nantes ellen tehetik ezt meg a bakonyiak.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, A csoport, 1. forduló, Aalborg

  • Aalborg Handball (dán)–One Veszprém 32-28 (17-15)

 

