kormányülésadventSzalay-Bobrovnicky KristófOrbán Viktor

Orbán Viktor: Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat

Az adventi kormányülésről jelentkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor jelezte: az ünnepi hangulatban sincs megállás, dolgozik a kormány.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 23. 12:44
Adventi kormányülés Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat – írta a legfrissebb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor

 

A miniszterelnök az adventi koszorúval jelezte: ünnepi hangulatban zajlik az év utolsó kormányülése

Idei utolsó

 – jelezte a miniszterelnök. 

A tanácskozásról fotókat osztott meg a Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf is. 

Év végi kormányülés – a munka nem áll meg! Sűrű és hosszú év van mögöttünk

 – írta a honvédelmi miniszter. 

Hozzáfűzte: 

„A legfontosabb: Magyarország békéjét megőriztük. és nem hagytuk magunkat belesodorni a háborúba.”

A miniszter kitért a kormány idei intézkedéseire is: „Új otthontámogatási program, édesanyák szja-mentessége, 14. havi nyugdíj bevezetése és jövő februárban a  ha havi fegyverpénzt is kifizetjük” – sorolta.
„Bár minden erőfeszítés ellenére a béke még várat magára, a magyarok jó évet zártak és egy még jobb évet várhatnak” – zárta derűlátón a bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hangsúlyozva, hogy a kormány mindent megtesz a békéért és biztonságért.  

 

Borítókép: Ünnepi hangulat a kormányülésen (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

