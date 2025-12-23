Orbán Viktor: Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat

Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat – írta a legfrissebb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök az adventi koszorúval jelezte: ünnepi hangulatban zajlik az év utolsó kormányülése.

Idei utolsó

– jelezte a miniszterelnök.

A tanácskozásról fotókat osztott meg a Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf is.

Év végi kormányülés – a munka nem áll meg! Sűrű és hosszú év van mögöttünk

– írta a honvédelmi miniszter.

Hozzáfűzte:

„A legfontosabb: Magyarország békéjét megőriztük. és nem hagytuk magunkat belesodorni a háborúba.”

A miniszter kitért a kormány idei intézkedéseire is: „Új otthontámogatási program, édesanyák szja-mentessége, 14. havi nyugdíj bevezetése és jövő februárban a ha havi fegyverpénzt is kifizetjük” – sorolta.

„Bár minden erőfeszítés ellenére a béke még várat magára, a magyarok jó évet zártak és egy még jobb évet várhatnak” – zárta derűlátón a bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hangsúlyozva, hogy a kormány mindent megtesz a békéért és biztonságért.

Borítókép: Ünnepi hangulat a kormányülésen (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)