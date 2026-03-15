Dikij világossá tette, hogy ha a magyar kormány – válaszul a Barátság kőolajvezeték lezárására – blokkolja Ukrajna energiaellátását, akkor az ukrán hadseregnek be kell vonulnia Magyarországra. Egyértelmű, hogy az ukránok most már teljesen nyíltan avatkoznak be a kétarcú Magyar Péter mellett az április 12-i választásba – fogalmazott a portál.
Minden eddiginél félelmetesebb hír jött Kijevből: Magyarország megszállásával fenyegetőzik az ukrán hadsereg egyik veterán parancsnoka
Minden eddiginél egyértelműbben fenyegetőzik Magyarország megszállásával az ukrán hadsereg egyik veterán parancsnoka. Jevhen Dikij, aki a szélsőséges Ajdar alakulat zászlóaljparancsnoka volt, már korábban is beszélt arról, hogy az ukrán csapatoknak be kellene törnie Magyarország területére. Most ezt részletes programként is kifejtette az egyik ukrán televízióban – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.
A céljuk az, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról, és megszavazza Ukrajna 90 milliárdos brüsszeli hitelét. Ebben az esetben ezer forint lenne a benzin ára, és megszűnne a rezsicsökkentés
– hangsúlyozta írásában az Ellenpont, hozzátéve:
„A hírhedt Ajdár zászlóalj korábbi zászlóaljparancsnoka, aki manapság Zelenszkij egyik legbizalmasabb propagandistájává lépett elő, befolyásos katonai vezetőként jól illusztrálja, hogy mit gondol az ukrán hadvezetés Magyarországról: hatalomváltást szeretnének, élen egy olyan kormánnyal, amely mindenben Kijevnek rendeli alá magát. ”
Mi van, ha ezek sikerülnek neki és válaszul nem alakul ki semmiféle »budapesti Majdan«… és ő (Orbán Viktor) ismét megtartja a hatalmát?
– idézte a portál Dikijt, hozzátéve: Zelenszkij embere hosszas fejtegetés után arról is beszélt, hogy ha az ellenzéki hatalomátvétel nem történik meg, és a magyar kormány (válaszul a Barátság kőolajvezeték elzárására) továbbra sem szállít energiát Ukrajnának, akkor az ukrán hadseregnek meg kell szállnia Magyarországot.
Az ukrán vezetés nem először fenyegeti meg hazánkat. Volodimir Zelenszkij életveszélyes fenyegetést intézett Orbán Viktorhoz, majd néhány nappal később Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktor családját, öt gyermekét és unokáit is megfenyegette.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
