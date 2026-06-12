Borítókép: Súlyos baleset történt az M1-es autópályán (Fotó: Győr HTP/Győr-Moson-Sopron VMKI)
Döbbenetes felvételeket hoztak nyilvánosságra az M1-esen történt tragédiáról + fotók
Borzalmas tragédia történt az M1-es autópályán, két balesetben nyolcan életüket vesztették. A katasztrófavédelem döbbenetes felvételeket közölt a tragédiáról.
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