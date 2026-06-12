Oroszország felkészül egy újabb háborúra, már a célpont is megvan

A szakértők szerint a háború szinte biztosan ki fog törni, az összecsapások pedig a földön, a vízen, a levegőben, és a kibertérben is zajlanak majd. A katonai források egyébként arról beszéltek, hogy habár Oroszország még közel sem áll készen egy újabb konfrontációra, azonban jelenleg még Európa sem. A legtöbb ország ugyanis még éppen hogy csak elkezdte növelni védelmi képességeit, ha pedig Oroszország komolyan gondolja a háborút, akkor ezt a helyzetet ki tudja használni.

A Telegraph június 11-én tett közzé műholdképeket a NATO-határ közelében található orosz katonai létesítményekről.