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Oroszország felkészül egy újabb háborúra, már a célpont is megvan

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Több katonai forrás is arról számolt be, hogy az oroszok növelték a katonai jelenlétet a balti országokkal közös határszakaszon. A hírszerzési és katonai jelentések szerint új laktanyák épülnek, Oroszország pedig minden jel szerint felkészül egy NATO-val való összecsapásra.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 10:46
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
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A szakértők szerint a háború szinte biztosan ki fog törni, az összecsapások pedig a földön, a vízen, a levegőben, és a kibertérben is zajlanak majd. A katonai források egyébként arról beszéltek, hogy habár Oroszország még közel sem áll készen egy újabb konfrontációra, azonban jelenleg még Európa sem. A legtöbb ország ugyanis még éppen hogy csak elkezdte növelni védelmi képességeit, ha pedig Oroszország komolyan gondolja a háborút, akkor ezt a helyzetet ki tudja használni. 

A Telegraph június 11-én tett közzé műholdképeket a NATO-határ közelében található orosz katonai létesítményekről.

Műholdfelvételek új laktanyákat, étkezőket és raktárakat mutatnak Oroszország finnországi határának különböző részei közelében. Egy új katonai bázis is épül Novaja Vilga közelében, valamint az észt–orosz határ közelében megnövekedett a katonai járművek jelenléte is. Habár a katonai infrastruktúra növekedése aggodalomra adhat okot, egyes szakértők szerint egyelőre valószínűtlen, hogy Oroszország újabb konfrontációba kezdene az ukrajnai háború lezárása előtt. 

Borítókép: Orosz katonák a moszkvai katonai parádé előtt (Fotó: AFP)

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