Az orosz diplomata külön kitért Franciaország szerepére. Mint fogalmazott, Moszkva figyelemmel kíséri Párizs lépéseit az úgynevezett előretolt nukleáris elrettentés stratégiájának keretében.

Rjabkov szerint Franciaország nukleáris erőinek európai kiterjesztése fokozott figyelmet vált ki az orosz stratégiai elrettentésért felelős katonai vezetés részéről.

Franciaország kész a nukleáris elrettentő erejét kiterjeszteni Európára. Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa

Moszkva: A következmények súlyosak lennének

Az orosz külügyminiszter-helyettes arra is figyelmeztetett, hogy nő a közvetlen NATO–orosz katonai összecsapás veszélye, amelynek következményei szerinte katasztrofálisak lennének.

Úgy véli, az Európai Unióban egyre gyakrabban hangoztatott orosz fenyegetésről szóló narratíva tovább fokozza a feszültséget a kontinensen.

Kestutis Budrys litván külügyminiszter. Fotó: AFP/Petras Malukas

Az orosz külügyi nyilatkozat előzménye, hogy a litván külügyminiszter, Kestutis Budrys a Moszkvára nehezedő nyomás fokozását sürgette, majd arról beszélt, hogy a NATO-nak késznek kell lennie a Kalinyingrádi területtel szembeni katonai nyomásgyakorlásra is.

Moszkva az elmúlt hónapokban többször figyelmeztetett arra, hogy a NATO keleti szárnyának erősítése és az európai katonai fejlesztések veszélyes eszkalációhoz vezethetnek. Az orosz vezetés szerint a nyugati országok egyre inkább a katonai logika mentén közelítik meg az Oroszországgal fennálló konfliktust, ami hosszú távon tovább mélyítheti a biztonságpolitikai válságot Európában.