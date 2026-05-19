Moszkva válaszlépéseket ígér a NATO nukleáris erősödésére

Oroszország figyelembe veszi a NATO nukleáris képességeinek erősödését a saját katonai tervezésében, mondta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. A moszkvai vezetés szerint a nyugati katonai szövetség atomerejének növekedése új stratégiai helyzetet teremt Európában.

Magyar Nemzet
Forrás: Izvesztyija2026. 05. 19. 22:02
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes Fotó: Fabrice Coffrini Forrás: AFP
Az orosz diplomata külön kitért Franciaország szerepére. Mint fogalmazott, Moszkva figyelemmel kíséri Párizs lépéseit az úgynevezett előretolt nukleáris elrettentés stratégiájának keretében.

Rjabkov szerint Franciaország nukleáris erőinek európai kiterjesztése fokozott figyelmet vált ki az orosz stratégiai elrettentésért felelős katonai vezetés részéről.

Franciaország kész a nukleáris elrettentő erejét kiterjeszteni Európára. Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa

 

Moszkva: A következmények súlyosak lennének

Az orosz külügyminiszter-helyettes arra is figyelmeztetett, hogy nő a közvetlen NATO–orosz katonai összecsapás veszélye, amelynek következményei szerinte katasztrofálisak lennének. 

Úgy véli, az Európai Unióban egyre gyakrabban hangoztatott orosz fenyegetésről szóló narratíva tovább fokozza a feszültséget a kontinensen.

Kestutis Budrys litván külügyminiszter. Fotó: AFP/Petras Malukas

Az orosz külügyi nyilatkozat előzménye, hogy a litván külügyminiszter, Kestutis Budrys a Moszkvára nehezedő nyomás fokozását sürgette, majd arról beszélt, hogy a NATO-nak késznek kell lennie a Kalinyingrádi területtel szembeni katonai nyomásgyakorlásra is.

Moszkva az elmúlt hónapokban többször figyelmeztetett arra, hogy a NATO keleti szárnyának erősítése és az európai katonai fejlesztések veszélyes eszkalációhoz vezethetnek. Az orosz vezetés szerint a nyugati országok egyre inkább a katonai logika mentén közelítik meg az Oroszországgal fennálló konfliktust, ami hosszú távon tovább mélyítheti a biztonságpolitikai válságot Európában.

 

Borítókép: Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
