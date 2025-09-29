A NATO a keleti szárnyon így reagál Moszkva provokációira

Boris Pistorius német védelmi miniszter nemrég úgy fogalmazott: Moszkva mind gyakrabban és egyre intenzívebben teszteli a NATO határait.

A szövetséges fővárosokban attól tartanak, hogy a sorozatos incidensek félreértésekhez és eszkalációhoz vezethetnek. Pistorius szerint ezért kulcsfontosságú, hogy a NATO egységesen, de megfontoltan reagáljon, és ne engedjen a provokációnak. A vita lényege: mi számít arányos válasznak?

Szankciók és védelem

A fórumon jelen van az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg, az Európai Bizottság és a NATO képviselői, valamint Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is. Johann Wadephul német külügyminiszter a keleti szárny megerősítése mellett érvel. Több légvédelmi kapacitást, a Balti-tenger védelmének fokozását és a 19. szankciós csomag elfogadását sürgeti.