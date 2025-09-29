A NATO területén az elmúlt hetekben több olyan incidens történt, amelyet a tagállamok hibrid támadásként értékelnek. Ismeretlen drónok bukkantak fel dán repülőterek és katonai bázisok felett, orosz vadászgépek hatoltak be Észtország légterébe, Lengyelország fölött orosz gyártmányú harci drónokat azonosítottak, a Balti-tengeren pedig egy orosz katonai repülőgép közelített egy német fregattra, írja az Origo.
A NATO a keleti szárnyon így reagál Moszkva provokációira
Varsóban hétfőn megkezdődött a 12. Biztonsági Fórum, amelynek központi kérdése: miként kezelje a NATO az Oroszországból érkező ,egyre gyakoribb provokációkat a szövetség keleti határán.
Boris Pistorius német védelmi miniszter nemrég úgy fogalmazott: Moszkva mind gyakrabban és egyre intenzívebben teszteli a NATO határait.
A szövetséges fővárosokban attól tartanak, hogy a sorozatos incidensek félreértésekhez és eszkalációhoz vezethetnek. Pistorius szerint ezért kulcsfontosságú, hogy a NATO egységesen, de megfontoltan reagáljon, és ne engedjen a provokációnak. A vita lényege: mi számít arányos válasznak?
Szankciók és védelem
A fórumon jelen van az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg, az Európai Bizottság és a NATO képviselői, valamint Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is. Johann Wadephul német külügyminiszter a keleti szárny megerősítése mellett érvel. Több légvédelmi kapacitást, a Balti-tenger védelmének fokozását és a 19. szankciós csomag elfogadását sürgeti.
„Oroszországnak tudnia kell: mindig válaszolni fogunk. Nem hagyjuk, hogy katonailag nyomás alá helyezzenek minket” – hangsúlyozta.
NATO: Óvatosság
A NATO és az EU-tagállamok között azonban nincs teljes egyetértés. Megosztó kérdés például, hogy le kell-e lőni az orosz vadászgépeket, ha azok megsértik a szövetség légterét. Pistorius óvatos álláspontra helyezkedik: nem felelőtlen erőfitogtatásra, hanem higgadt és világos reakcióra van szükség.
A Bundeswehr dán kérésre részt vesz az EU-tagállamok kormányfőinek közelgő koppenhágai csúcstalálkozójának biztosításában. Lengyelország légterében pedig további német Eurofighterek erősítik a NATO légirendészeti misszióját.
Berlin legfontosabb hozzájárulása azonban a litvániai Bundeswehr-dandár felállítása. Ez lesz az első, külföldön állandóan állomásozó német brigád. A központi logisztikai bázist Pistorius és litván kolléganője, Dovile Sakaliene hétfőn avatja fel Ruklában.
Jelenleg mintegy 400 német katona állomásozik a helyszínen. A tervek szerint 2027 végére a dandár teljes létszáma 4800 katona és 200 civil lesz.
Borítókép: Az „Iron Defender–25” a lengyel hadsereg egyik legfontosabb tervezett kiképzési eseménye 2025-ben, amelyen körülbelül 30 000 katona vesz részt a lengyel fegyveres erők minden ágából és a NATO-szövetségesekből (Fotó: NurPhoto/AFP/Klaudia Radecka)
