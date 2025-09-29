NATOvédelemOroszországkeletprovokáció

A NATO a keleti szárnyon így reagál Moszkva provokációira

Varsóban hétfőn megkezdődött a 12. Biztonsági Fórum, amelynek központi kérdése: miként kezelje a NATO az Oroszországból érkező ,egyre gyakoribb provokációkat a szövetség keleti határán.

Szabó István
Forrás: Origo2025. 09. 29. 15:58
Az „IRON DEFENDER-25” a llengyel hadsereg egyik legfontosabb tervezett kiképzési eseménye 2025-ben, amelyen körülbelül 30 000 katona vesz részt a lengyel fegyveres erők minden ágából és a NATO-szövetségesekből Fotó: Klaudia Radecka Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NATO területén az elmúlt hetekben több olyan incidens történt, amelyet a tagállamok hibrid támadásként értékelnek. Ismeretlen drónok bukkantak fel dán repülőterek és katonai bázisok felett, orosz vadászgépek hatoltak be Észtország légterébe, Lengyelország fölött orosz gyártmányú harci drónokat azonosítottak, a Balti-tengeren pedig egy orosz katonai repülőgép közelített egy német fregattra, írja az Origo.

NATO
Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: AFP/John Macdougall)

Boris Pistorius német védelmi miniszter nemrég úgy fogalmazott: Moszkva mind gyakrabban és egyre intenzívebben teszteli a NATO határait.

A szövetséges fővárosokban attól tartanak, hogy a sorozatos incidensek félreértésekhez és eszkalációhoz vezethetnek. Pistorius szerint ezért kulcsfontosságú, hogy a NATO egységesen, de megfontoltan reagáljon, és ne engedjen a provokációnak. A vita lényege: mi számít arányos válasznak? 

Szankciók és védelem

A fórumon jelen van az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg, az Európai Bizottság és a NATO képviselői, valamint Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is. Johann Wadephul német külügyminiszter a keleti szárny megerősítése mellett érvel. Több légvédelmi kapacitást, a Balti-tenger védelmének fokozását és a 19. szankciós csomag elfogadását sürgeti.

dpatop - 29 September 2025, Brandenburg, Schönefeld: Johann Wadephul (CDU), Foreign Minister, boards a Luftwaffe aircraft at Berlin-Brandenburg Airport for the flight to Poland. Wadephul meets his counterparts from Poland and France as part of the Weimar Triangle and takes part in the Warsaw Security Forum. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Johann Wadephul (CDU) külügyminiszter felszáll egy Luftwaffe repülőgépre a Berlin-Brandenburg repülőtéren, hogy Lengyelországba repüljön (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

„Oroszországnak tudnia kell: mindig válaszolni fogunk. Nem hagyjuk, hogy katonailag nyomás alá helyezzenek minket” – hangsúlyozta.

NATO: Óvatosság 

A NATO és az EU-tagállamok között azonban nincs teljes egyetértés. Megosztó kérdés például, hogy le kell-e lőni az orosz vadászgépeket, ha azok megsértik a szövetség légterét. Pistorius óvatos álláspontra helyezkedik: nem felelőtlen erőfitogtatásra, hanem higgadt és világos reakcióra van szükség.

A Bundeswehr dán kérésre részt vesz az EU-tagállamok kormányfőinek közelgő koppenhágai csúcstalálkozójának biztosításában. Lengyelország légterében pedig további német Eurofighterek erősítik a NATO légirendészeti misszióját.

Berlin legfontosabb hozzájárulása azonban a litvániai Bundeswehr-dandár felállítása. Ez lesz az első, külföldön állandóan állomásozó német brigád. A központi logisztikai bázist Pistorius és litván kolléganője, Dovile Sakaliene hétfőn avatja fel Ruklában.

Jelenleg mintegy 400 német katona állomásozik a helyszínen. A tervek szerint 2027 végére a dandár teljes létszáma 4800 katona és 200 civil lesz.

Borítókép: Az „Iron Defender–25” a lengyel hadsereg egyik legfontosabb tervezett kiképzési eseménye 2025-ben, amelyen körülbelül 30 000 katona vesz részt a lengyel fegyveres erők minden ágából és a NATO-szövetségesekből (Fotó: NurPhoto/AFP/Klaudia Radecka)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu